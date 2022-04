Folgen der Wirtschaftskrise : Sri Lankas Volk will nicht vor die Hunde gehen

Die Wut der Menschen in Colombo auf ihre Regierung paart sich in diesen Tagen mit einem physischen Zustand der Erschöpfung und Gereiztheit zu einem explosiven Gemisch. Mangelnder Schlaf ist das Resultat heißer Nächte, die viele Bewohner der Hauptstadt Sri Lankas wegen der andauernden Stromabsperrungen ohne Klimaanlage, Ventilator und wegen attackierender Stechmücken bei geschlossenem Fenster verbringen müssen.

Till Fähnders Politischer Korrespondent für Südostasien. Folgen Ich folge



Insgesamt blieb der Strom am Donnerstag 13 Stunden lang abgestellt, am Mittwoch zehn Stunden. Am Tag verbringen viele Hauptstädter Stunden in den bisweilen mehrere Kilometer langen Warteschlangen vor den Tankstellen. In der Hitze ist das eine Tortur, die ihre Opfer fordert. Nach stundenlangem Warten waren in den vergangenen Wochen mindestens drei Männer an Herzinfarkten gestorben. Ein vierter Mann war im Streit um Vordrängelei erstochen worden.