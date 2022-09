Künftiger Präsident DeSantis? : Einer wie Trump – aber mit Hirn

Ron DeSantis weiß genau, wie er einen Saal zum Kochen bringen kann. Er reiht die Schlüsselwörter aneinander: „Faucismus“, „Establishment in Washington“, „woke Gender-Ideologie“ und „Critical Race Theory“. Er sagt, eine linksradikale Dok­trin breite sich aus – an den Schulen, in den Universitäten, in den Medienhäusern und auch in „Big Tech“, den Technologie-Konzernen an der Westküste. Immer wieder wird die Rede des Gouverneurs von Florida von kräftigem Applaus unterbrochen.

Majid Sattar Politischer Korrespondent für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge



Den ganzen Tag über hatten die Teilnehmer der „National Conservatism Conference“ in einem Vorort von Miami die Vorträge selbst erklärter konservativer Vordenker gehört. Der Auftritt des Einheizers DeSantis ist der Höhepunkt der Tagung. Er ist der Bannerträger der Republikaner im amerikanischen Kulturkampf.