Migrationsabkommen : Rom will auch mit anderen Staaten Nordafrikas kooperieren

Der tunesische Präsident Kaïs Saïed und Giorgia Meloni bei der Konferenz in Rom Bild: AP

Nach der Übereinkunft mit Tunesien bemühen sich Rom und Brüssel um eine Vertiefung der Zusammenarbeit mit weiteren afrikanischen Staaten. An der vom Außenministerium in Rom ausgerichteten „Internationalen Konferenz zu Entwicklung und Migration“ nahmen am Sonntag die Staats- und Regierungschefs von zwanzig Mittelmeeranrainern, der Golfregion sowie der Sahelzone teil.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Die EU war durch Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Ley­en vertreten. Italiens Ministerprä­sidentin Giorgia Meloni hatte bei der Unterzeichnung des Abkommens in Tunis mit Präsident Kaïs Saïed am 16. Juli die Partnerschaft mit Tunesien als „Modell zum Aufbau neuer Beziehungen mit unseren nordafrikanischen Nachbarn“ bezeichnet. Meloni kam in Rom vor Beginn der Konferenz mit Saïed zu einem bilateralen Treffen zusammen.