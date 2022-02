Referendum in Belarus : Lukaschenko folgt Putins Beispiel

Der belarussische Machthaber lässt in einem Referendum Verfassungsänderungen billigen. Damit könnte er länger Präsident bleiben. Wer das Vorhaben kritisiert, riskiert, denunziert und in Haft genommen zu werden.

Im Schatten des Ukraine-Konflikts hat in Belarus ein Referendum begonnen, mit dem das Regime von Machthaber Alexandr Lukaschenko Verfassungsänderungen billigen lassen, nach Ansicht der Opposition jedoch eher „Volksunterstützung herbeifälschen“ will. Wahltag ist der kommende Sonntag. Schon seit Dienstag läuft, wie im Land üblich, eine „vorzeitige Stimmabgabe“. Belarussen berichten in Online-Medien, wie sie zur Stimmabgabe gedrängt und etwa mit dem Verlust des Arbeitsplatzes bedroht werden. Man bekomme gesagt, wer für die „lichte Zukunft des Landes“ sei, stimme für die Änderungen. Dagegen stimme, wer Zustände wolle „wie in der Ukraine“, berichtete ein Leser dem Exilmedium „Zerkalo.io“.

Dies ist das Nachfolgeprojekt des zerschlagenen, früheren Leitmediums „Tut.by“. 15 von dessen Mitarbeitern, einschließlich der Chefredakteurin Marina Solotowa, zählen zu den mittlerweile 1078 politischen Gefangenen in Belarus. Diese Liste führt das Menschenrechtsprojekt Wjasna (Frühling), das selbst sieben der Gefangenen stellt, unter ihnen den Vorsitzenden, Ales Beljazkij. Auf der Liste steht seit Mitte Januar auch der 68 Jahre alte Nikolaj Witikow, der unter Vorwürfen des „Schürens gesellschaftlicher Feindschaft“ in der ostbelarussischen Stadt Gomel in Untersuchungshaft sitzt. Der Rentner hatte in einem Brief an eine Regimezeitung Kritik an dem Reformprojekt geäußert. Die Chefredakteurin zeigte ihn an, Witikow drohen bis zu fünf Jahre Haft.

Lukaschenko verdankt Machterhalt auch Moskau

Die Arbeiten an dem Verfassungsprojekt waren eine Reaktion Lukaschenkos auf die Protestwelle gegen die Fälschung der Präsidentenwahlen 2020. Immer wieder hieß es, die Führung in Moskau, deren politischer, finanzieller und medialer Unterstützung Lukaschenko seinen Machterhalt maßgeblich verdankt, werde die Reform nutzen, um auf einen Machtübergang im Nachbarland zu dringen. Davon ist spätestens seit Moskaus eskalierendem Ringen mit dem Westen keine Rede mehr. Vielmehr versucht Lukaschenko mit dem Projekt nach Meinung von Beobachtern, seine Macht zu zementieren.

Die Pläne sehen vor, dass eine Person nur zwei Fünfjahresamtszeiten Präsident sein darf. Für den Amtsinhaber soll die Beschränkung nicht gelten. So hatte es auch Russlands Präsident in seiner eigenen Verfassungsreform 2020 regeln lassen, die er per Volksabstimmung (von Referendum war aus verfassungsrechtlichen Gründen keine Rede) verabschieden ließ; der 69 Jahre alte Wladimir Putin könnte nun bis 2036 Präsident bleiben, wenn er 84 wird. Für den 67 Jahre alten Lukaschenko wäre nach dem belarussischen Projekt 2035 Schluss, dann wird er 81.

Doch hat Lukaschenko schon vor den nun geplanten Änderungen die Verfassung seinen Vorstellungen anpassen lassen, etwa 2004 eine Amtszeitenbeschränkung aufheben lassen, um eine damals dritte Amtszeit anzutreten. Vorgesehen ist nun auch, dass eine nicht direkt gewählte „Allbelarussische Volksversammlung“ weitreichende Befugnisse erhält; dies hatte der Rentner Witikow besonders kritisiert. Ihr sollen unter anderen der Präsident und ehemalige Präsidenten angehören. So könnte sich Lukaschenko „in geheimer Abstimmung“ an die Spitze des Gremiums setzen lassen. Doch Beobachter vermuten, dass der Machthaber angesichts des Beispiels Kasachstans, wo gerade eine „Doppelherrschaft“ zuungunsten des früheren Dauerherrschers Nursultan Nasarbajew gescheitert ist, keinen vergleichbaren Weg beschreiten will.