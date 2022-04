1300 Kilometer Grenze : Plötzlich sind die Finnen „Russlands Gegner“

Der Winter ist plötzlich wieder über Finnland hereingebrochen. Der Wind treibt Schneeflocken vor sich her, alles scheint zu versinken in weiß-grauem Licht. Es ist April, und Ilkka Tuomikko hat die Fellmütze auf seinen kahlen Kopf gesetzt, die Handschuhe und die dicke Jacke angezogen. Er steht an der finnischen Grenze, auf der anderen Seite liegt Russland. Tuomikko leitet die Grenzstation Nuijamaa ganz im Südosten Finnlands. Er ist seit fast dreißig Jahren bei der finnischen Grenzwache, seit drei Jahren hier. Er will zeigen, wie das jetzt ist an der Grenze, denn auch politisch ist der Winter wieder hereingebrochen über die Beziehungen zum Nachbarn. Nun richtet Finnland seine Sicherheitspolitik neu aus, sogar ein Beitritt zur NATO im Sommer wird immer wahrscheinlicher.

An Tuomikkos Grenzstation sieht man an diesem verschneiten Tag, was so los ist: fast nichts. Tuomikko geht über die leeren Straßen hin zu einem Kontrollpunkt, ein Auto mit einem russischen Kennzeichen rollt heran. So etwas passiert hier selten. Sonst gibt es nur leere Spuren, rote Ampeln, Schnee. Vor einem grauen Haus wehen die finnische und die Fahne der Europäischen Union. Von der russischen Grenzstation ist nichts zu sehen, sie liegt ein paar hundert Meter entfernt. Die Nähe zum großen Nachbarn ist ihm vertraut, sagt Tuomikko, sein ganzes Leben habe er an der Ostgrenze verbracht. In Russland aber ist er nur beruflich gewesen, um sich mit den Kollegen auf der anderen Seite zu besprechen. Aber das machen sie nun nicht mehr.

Die Grenzstation Nuijamaa war einst voller Leben, hin und her ging es hier. Russische Lastwagenfahrer rollten über die Grenze, Touristen aus Finnland und Russland mussten sich kontrollieren lassen. Nach St. Petersburg sind es weniger als zweihundert Kilometer, nach Helsinki in die andere Richtung etwas mehr. Vor wenigen Jahren noch war es der größte Grenzübergang zwischen Finnland und Russland, gut drei Millionen Kontrollen gab es im Jahr. Nun herrscht Stille. Das war, so erzählt Tuomikko, schon vor dem Krieg in der Ukraine so, wegen der Corona-Pandemie. Russen brauchten einen triftigen Grund, um noch einreisen zu dürfen, zum Beispiel eine doppelte Staatsbürgerschaft, oder ein Haus in Finnland. Immerhin rollen die Lastwagen noch. 800 bis 1000 Grenzübergänge gebe es heute, sagt Tuomikko. Wenige Tage später ist es auch damit vorbei. Helsinki bestimmt, dass russische Lastwagen nicht mehr über die Grenze dürfen.

Tuomikko marschiert so durch den Schnee, wie es dem Klischee eines Finnen entspricht: wortkarg und unaufgeregt. Krieg sei immer etwas sehr Schlimmes, sagt er. „Aber hier ist es eigentlich ganz normal bei der Arbeit.“ Viel geändert habe sich nicht. Eine Einheit kontrolliert Personen und Autos, eine die grüne Grenze drumherum. Wie viele Leute hier arbeiten, verrät Tuomikko nicht. Dann zeigt er einen gelben Bus vor der grauen Abfertigungshalle, der aus Russland gekommen ist. In dem Bus sitzen auch vier Ukrainer, die um Schutz bitten in Finnland. Das komme fast täglich vor, erzählt Tuomikko. Etwas hat sich also doch geändert in den vergangenen Wochen an seiner Grenzstation.