Im Zeichen des Ukrainekriegs : Kaja Kallas führt auch die neue Regierung in Estland

Nach rund einen Monat dauernden Koalitionsgesprächen ist in Estland am Montag eine neue Regierung vereidigt worden. Die wirtschaftsliberale Reformpartei von Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die mit knapp 28 Prozent der Stimmen im Jahr 2019 die Parlamentswahl gewonnen hat, bleibt weiterhin der größte Partner im Kabinett. Hinzu kommen die Sozialdemokraten und die konservative Partei „Isamaa“ (Vaterland). Damit wird die neue Koalition 55 von 101 Sitzen im Parlament innehaben. Kallas hatte die Einigung auf eine Koalition mit den Worten „Habemus Papam“, der Formel für die erfolgreiche Wahl eines Papstes, bekannt gegeben. Die 45 Jahre alte Juristin wird auch die neue Regierung führen.

Damit enden fast eineinhalb Jahre einer „großen“ Koalition von Kallas’ Reformpartei mit der in der linken Mitte stehenden Zentrumspartei, die traditionell die Lieblingspartei der ethnischen Russen im Land ist. Die Koalition war Anfang Juni geplatzt, nachdem die beiden Partner sich über die Ausweitung des Estnischen als Unterrichtssprache an Kindergärten und Schulen sowie über die Höhe des Kindergelds zerstritten hatten. In außen- und sicherheitspolitischen Fragen hatten beide Parteien bisher offenbar gut zusammengearbeitet – obwohl die Zentrumspartei vor Jahren einmal eine Zusammenarbeit mit Wladimir Putins Partei „Einiges Russland“ vereinbart hatte.

Scharfe Kritik am früheren Partner

Doch Russlands Krieg gegen die Ukraine hat altes Misstrauen wieder hochkommen lassen. Als sie die bisherige Koalition beendete, sagte Kallas: „Estland braucht heute mehr denn je eine funktionierende, auf gemeinsame Werte gestützte Regierung.“ Die Sicherheitslage in Europa erlaube ihr nicht, diese Koalition fortzusetzen. Die Zentrumspartei sei innerlich gespalten und „unfähig, die Interessen Estlands über die Interessen der Partei und ihrer verschiedenen Flügel zu stellen“. Außerdem verfügten manche Minister der Zentrumspartei nicht über die Zugangsberechtigung zu sicherheitsrelevanten Informationen, und mit einem solchen Kabinett könne sie „in Kriegszeiten nicht regieren“. Sie habe geglaubt, der Krieg und „der Genozid, den Russland in der Ukraine vollzieht, hätten allen politischen Parteien im estnischen Parlament die Augen geöffnet“ für die bestehenden Gefahren. Es gebe jedoch zwei Parteien, die „unfähig sind, sich zusammenzureißen und für die Verteidigung unserer Unabhängigkeit und der Werte unserer Verfassung einzutreten“.

Damit meinte sie außer der Zen­trumspartei auch die nationalistisch-populistische EKRE, die 2019 rund acht Prozent der Stimmen erhalten hat. Zentrumschef Jüri Ratas, derzeit auch Parlamentspräsident, erwiderte, Kallas wolle mit dem Bruch der Koalition wohl von den großen wirtschaftlichen und sozialen Problem ablenken, die auf das Land zukämen.

Die neue Koalition hat am Freitag einen Koalitionsvertrag geschlossen. „Es ist der kürzeste Vertrag in Estlands parlamentarischer Geschichte“, sagt Anvar Samost, einer der Chefredakteure des ERR, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks des Landes. Frühere Koalitionsverträge seien bis zu 60 Seiten lang gewesen, dieser umfasse nur acht Seiten. Eine Überraschung sieht Samost in einer in den Vertrag aufgenommenen künftigen Regelung, wonach Bürger der Nachbarstaaten Russland und Belarus in Estland keinen Waffenschein erwerben dürfen. In Estland mit seinen 1,33 Millionen Einwohnern leben laut der Volkszählung von 2021 etwa 315.000 ethnische Russen; davon haben 72.000 die russische Staatsbürgerschaft, 54.000 sind staatenlos.

Die neue Regierung will das alte Ziel der Reformpartei umsetzen, dass im Kindergarten und in den ersten vier Schulklassen nur noch auf Estnisch unterrichtet wird. Das soll allerdings erst nach den Parlamentswahlen im Jahr 2023 erfolgen. Das monatliche Kindergeld soll auf 80 Euro pro Kind angehoben werden, auch der Steuerfreibetrag soll steigen. Die Hochschulen können sich schon in diesem Jahr über zehn Millionen Euro zusätzliche Mittel freuen. Außerdem sind eine Reform des Strommarkts und weitere Maßnahmen vorgesehen, welche die Last der Bürger angesichts steigender Energiepreise verringern sollen. Die zur Eurozone gehörenden baltischen Staaten haben derzeit mit Werten um 20 Prozent die mit Abstand höchste Inflationsrate in der Europäischen Union, Spitzenreiter unter ihnen ist Estland.

In der Regierung hat jede Partei fünf der 15 Kabinettsposten bekommen. Große Änderungen in der Außen- und Sicherheitspolitik werden in Tallinn nicht erwartet. Mit Hanno Pevkur (Reformpartei) und Urmas Reinsalu (Isamaa) übernehmen erfahrene Politiker, die bereits mehrfach Minister waren, die Ressorts Auswärtiges und Verteidigung. Der Reformpartei ist das Finanzministerium zugefallen. Estland ist einer der deutlichsten Unterstützer der Ukraine, auch in der Frage der Waffenlieferungen, und hat nach eigenen Angaben mit 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts mehr für das angegriffene Nachbarland aufgewendet als irgendein anderes Land. Die Bevölkerung stützt offenbar diese Linie. Anfang Juni ergab eine Umfrage 34 Prozent für die Reformpartei und nur 17 Prozent für die Zentrumspartei.