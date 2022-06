Besuch bei Putin und Selenskyj : Widodo will zwischen Russland und der Ukraine vermitteln

Als erster Regierungschef aus Asien will Indonesiens Präsident Joko Widodo die Ukraine und Russland besuchen. Damit will er auch versuchen, einen diplomatischen Eklat abzuwenden, der seinem Land droht.

Indonesiens Präsident Joko Widodo wird seit Beginn des Kriegs als erster Regierungschef aus Asien in der kommenden Woche die Ukraine und Russland besuchen. Außenministerin Retno Marsudi be­stätigte am Mittwoch, dass er sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sowie mit dem ukrainischen Regierungschef Wolodymyr Selenskyj treffen werde. Vorher wird Widodo am 26. und 27. Juni als Gast am Gipfel der G 7 auf Schloss Elmau in Bayern teilnehmen. Indonesien hat in diesem Jahr den G-20-Vorsitz.

Der Präsident will sich der Minis­terin zufolge für den Frieden einsetzen und die durch den Krieg verursachte Nahrungsmittelkrise ansprechen, von der neben Indonesien auch weitere Länder Asiens betroffen sind.

Außerdem wird erwartet, dass Wi­dodo über die Teilnahme Russlands am G-20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali sprechen wird. Indonesien ist bisher den Forderungen aus einigen westlichen Ländern, Putin von der Teilnahme auszuschließen, nicht nachgekommen. Nun wird versucht, ein Format zu finden, unter dem Putin zwar an­reist, das aber nicht den Eindruck erweckt, dass nach der Invasion der Ukraine zum „Normalbetrieb“ zu­rückgekehrt werden könnte.

Laut der lokalen Presse sagte die Außenministerin, die Regierung werde keine „Megafon-Diplomatie“ be­treiben. „Der bevorstehende Be­such wird unter abnormalen Um­ständen abgehalten. Wir sind uns bewusst, dass die Lage sehr kompliziert ist“, sagte Marsudi.

Indonesien beschreitet seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine einen di­plo­matischen Mittelweg. Die Re­gierung rief zur Wahrung des Friedens auf, verurteilte Russland aber nicht direkt. Sie schloss sich einer russland­kritischen Resolution der UN-Vollversammlung an, enthielt sich aber beim Ausschluss Moskaus aus dem UN-Menschenrechtsrat der Stimme. Europäische Beobachter begrüßen die Bemühungen Jakartas vom Grundsatz her. Sie sehen aber die Ge­fahr, dass Putin versuchen wird, den Indonesier mit seiner Sicht auf den Krieg und die Ursachen der Le­bensmittelkrise zu beeinflussen.