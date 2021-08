Corona im Süden der USA : Sorglos in die nächste Welle

Hot chicken ist eine Spezialität in Nashville. Hähnchen, knusprig gebraten, in Schärfegraden von sehr mild bis „Treibt einem Tränen in die Augen“. Sowohl die Einwohner von Nashville als auch die Touristen lieben es. Und weil das so ist, ist Hattie B’s Restaurant in Midtown Nashville zur Mittagszeit voll. Sehr, sehr voll.

Touristen und Angestellte aus den umliegenden Büros stehen Schlange, dicht an dicht, die auf dem Boden eingezeichneten Haltepunkte, die einen Mindestabstand garantieren sollen, ignorieren sie, ebenso die aufgestellten Desinfektionsspender. Die Kellner tragen zwar Mund-und-Nasen-Schutz. Bis auf ein besorgt dreinblickendes Pärchen sind sie aber die einzigen. Zwischen den Tischen ist gerade genug Platz, um sich hindurchzuzwängen.

Schreitet der Tag voran, wird es in den Honky-Tonk-Bars der Umgebung voller, halten immer mehr Partybusse vor Hattie B’s. Laute Bässe, tanzende Menschen, Gedränge. Vor allem Junggesellinnen verabschieden sich so ins Eheleben, mit viel Musik, viel Alkohol, vielen Umarmungen. An diesem Ort der Welt hat die Post-Corona-Ära schon angefangen. Das Problem ist nur: Die Pandemie ist noch gar nicht vorbei. Sie nimmt gerade wieder Fahrt auf.

Alle Kurven zeigen steil nach oben

Vor allem im Süden der Vereinigten Staaten schlägt Corona heftig zu. In Florida und Louisiana haben die Neuinfektionen in der vergangenen Woche Höchststände erreicht. In Louisiana stehen die Intensivstationen bereits unter Druck. Auch in Missouri und Arkansas ist die Lage angespannt.

In Tennessee ist die Zahl der Neuinfektionen nach Berechnungen der New York Times in den vergangenen 14 Tagen um mehr als 140 Prozent in die Höhe geschossen. Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nehmen zu, zum überwiegenden Teil unter den Nicht-Geimpften. Nach Angaben der Johns Hopkins University sind lediglich 40 Prozent der Bevölkerung in Tennessee vollständig geimpft. Impfskepsis ist weit verbreitet.

Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken schwer. In den vergangenen zwei Wochen starben in Memphis drei Kinder, eines davon ein elfjähriges Mädchen. Die Gesundheitsbehörde des Staates geht davon aus, dass die Kinderstationen Ende dieser Woche voll sein werden.

„Sie sagt, sie glaube an Gott. Und er werde sie schützen.“

Tullahoma im Süden Tennessees. Ende vergangenen Jahres war die 20.000-Einwohner-Stadt einer der Covid-Hotspots in den Vereinigten Staaten. Fragt man Einwohner nach dieser Zeit, erinnern sie sich vor allem an die vielen Toten. „Es war furchtbar”, sagt ein junger Mann. Seine Mutter war infiziert, überstand die Infektion aber. Impfen lassen will sie sich nicht. „Sie sagt, sie glaube an Gott. Und er werde sie schützen.“ Dabei machte das Virus die Stadt zu einem tödlichen Ort.

Mittlerweile sind die Restaurants und Bars wieder gut besucht. In einem kleinen Hotel im Stadtzentrum sitzen drei Frauen um die 70. Sie kennen sich seit Kindertagen. Jedes Jahr am ersten Wochenende im August treffen sie sich in Tullahoma, trinken Wein, reden und gehen essen. Geimpft sind sie, große Menschenansammlungen meiden sie, Masken tragen sie jedoch nur beim Einkaufen. Im Restaurant sitzen sie drinnen, bei der schreienden Hitze geht das kaum anders. „Maske tragen ist hier nicht mehr üblich“, sagt eine von ihnen. „Aber ich hoffe, dass wir bald häufiger dazu aufgefordert werden.“ Achselzucken.