Pandemie in Brasilien : Bürger trotzen Corona-Leugner Bolsonaro

In der Eingangshalle eines der größten Krankenhäuser von Rio de Janeiro stand kürzlich das Pflegepersonal aufgereiht. Ein älterer Mann wurde in einem Rollstuhl in die Halle gestoßen. Dann brach Applaus und Jubel aus. Der Mann war der vorläufig letzte Patient der Corona-Abteilung des Krankenhauses. Es war eine Szene, die nicht nur den Mitarbeitern Gänsehaut bescherte, sondern allen Brasilianern.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo.



Was musste Brasilien in den vergangenen Monaten nicht alles durchmachen. Mehr als 600.000 Tote hat das Land im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Das ist trotz einer Bevölkerung von über 200 Millionen eine erschreckende Zahl. Heute gibt es kaum noch einen Brasilianer, der nicht zumindest einen entfernten Verwandten oder jemanden aus seinem erweiterten Freundeskreis durch die Pandemie verloren hat.