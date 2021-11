Bürgerkrieg eskaliert : Pulverfass Äthiopien

Aktualisiert am

Der Bürgerkrieg in dem afrikanischen Land bedroht nicht nur die Stabilität am Horn von Afrika. Er hat auch eine geopolitische Dimension.

Bürgerkrieg in Äthiopien: Tigrayanische Kräfte in der Region Tigray im Norden des Landes. Bild: dpa

Lange Zeit klangen die Meldungen aus Addis Abeba über die Militäraktion in Tigray siegesgewiss und pompös. Ministerpräsident Abiy Ahmed sagte Ende März im Parlament, die von ihm bekämpfte „Volksbefreiungsfront von Tigray“ (TPLF) gleiche nach einem knappen halben Jahr Krieg „gemahlenem Getreide, das vom Wind zerstreut worden ist“. Dann wendete sich das Kriegsgeschehen in der nördlichen Region auf dramatische Weise. Seit dem Sommer sind die von der TPLF kontrollierten Kräfte zur Gegenoffensive übergegangen und haben im Verbund mit anderen Gruppen die äthiopische Armee stark in Bedrängnis gebracht. Beobachter halten sogar die Eroberung der Hauptstadt für möglich. Der Sturz der Regierung, warnen sie, könnte zum Zerfall Äthiopiens und zu einem allgemeinen Bürgerkrieg führen.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika.

Ein sich ausweitender Konflikt hätte aber beträchtliche Auswirkungen auf das gesamte Horn von Afrika. Dort spielt Äthiopien nicht nur aufgrund seiner geographischen Lage und seiner Bevölkerungsgröße – in Afrika hat nur Nigeria mehr Einwohner als das 115-Millionen-Einwohner-Land – eine zentrale Rolle. Auch politisch, militärisch und wirtschaftlich ist Äthiopien eine Vormacht in der ostafrikanischen Region: Addis Abeba ist der Sitz der Afrikanischen Union, und Äthiopien ist einer der größten Truppensteller für Blauhelmeinsätze.