In Deutschland : 3,3 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene

Im Jahr 2021 haben 3,3 Millionen Menschen in Deutschland gelebt, die wegen Flucht, Vertreibung oder auf der Suche nach internationalem Schutz in das heutige Gebiet der Bundesrepublik eingewandert sind. Das geht aus einer Auswertung des Mikrozensus von 2021 hervor, die das Statistische Bundesamt aus Anlass des Weltflüchtlingstags am Montag veröffentlichte. Die aktuelle Fluchtbewegung wegen des Ukrainekriegs ist darin noch nicht abgebildet.

Bei 962.000 der 3,3 Millionen Personen handelt es sich um Vertriebene des Zweiten Weltkriegs. Damit sind nach Angaben der Behörde Personen gemeint, die in ehemaligen deutschen Gebieten als deutsche Staatsangehörige geboren und vor 1950 in das heutige Staatsgebiet Deutschlands zugewandert sind. Ihre Heimat mussten sie im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg durch Vertreibung, Flucht und Ausweisung verlassen. Die heute in Deutschland lebenden Vertriebenen seien im Durchschnitt 82 Jahre alt, 58 Prozent sind Frauen und 42 Prozent Männer. Mehr als die Hälfte der Vertriebenen des Zweiten Weltkriegs wohnen in Nordrhein-Westfalen (17 Prozent), Bayern (14 Prozent), Niedersachsen (13 Prozent) und Baden-Württemberg (12 Prozent).

Von den im vergangenen Jahr in Deutschland lebenden Flüchtlingen und Vertriebenen kamen 2,3 Millionen seit 1950 ins Land, wie die Auswertung ergab. Gut die Hälfte davon (1,2 Millionen Menschen) sei zwischen 2014 und 2021 eingewandert. Zwischen 1990 und 2000 seien unter anderem wegen der Kriege auf dem Gebiet des früheren Jugoslawiens 487.000 Personen nach Deutschland geflohen. Durchschnittlich seien die Eingewanderten 40 Jahre alt, 41 Prozent seien Frauen, 59 Prozent Männer. Die Auswertung ergab ferner, dass von den seit 1950 eingewanderten Flüchtlingen 670.000 Personen aus Syrien (29 Prozent) stammen, 221.000 kommen aus Afghanistan und 191.000 aus dem Irak. Weitere Herkunftsstaaten sind unter anderem Polen (141.000), Iran (115.000) und die Türkei (102.000).

Am Weltflüchtlingstag forderte die Flüchtlingsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), „schnellere und pragmatischere“ Asylverfahren in Deutschland, wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Die Verfahren dürften nicht Monate oder gar Jahre dauern, sagte Alabali-Radovan auf einem Symposium zum Flüchtlingsschutz in der Evangelischen Akademie zu Berlin.

„In den vergangenen Jahren waren viele Asylverfahren weder „fair“ noch „zügig“, sagte sie. Sie denke da beispielsweise an die schleppenden Entscheidungen zu Afghanistan. Wenn sie mit Flüchtlingen und ehrenamtlichen Helfern spreche, stoße sie auf Unverständnis, warum Flüchtlinge in endlos langen Asylverfahren feststeckten. Deutschland müsse die Frage, ob jemand Flüchtling ist oder nicht, früher beantworten, „gerade weil wir im EU-Vergleich relativ leistungsfähige Asylstrukturen haben und weil wir wissen, dass das Dublin-System nicht zufriedenstellend funktioniert“.