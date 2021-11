F.A.Z. Frühdenker : Was sagen Spahn und Wieler zu Auffrischungsimpfungen?

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Tatjana Heid Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



1. Corona ist zurück in den Heimen

2. Republikaner Youngkin gewinnt Gouverneurswahl in Virginia

3. Die Renten werden steigen

4. Pensionen belasten Unternehmen

5. UN-Sicherheitsrat stimmt über Militärmission in Bosnien-Hercegovina ab

6. Chinas Bürger sollen horten

7. „Squid Game“ alarmiert Pädagogen

1. Corona ist zurück in den Heimen

Es sterben wieder Menschen in Alten- und Pflegeheimen an Corona. Auffrischungsimpfungen könnten helfen, doch in vielen Bundesländern fehlen Daten.

Anstieg: In den vergangenen Wochen sind die Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen wieder gestiegen. Allein in der dritten Oktoberwoche wurden dem Robert Koch-Institut Ausbrüche in 122 Alten- und Pflegeheimen mit 93 Toten gemeldet. Zwar sind dank der Impfungen viel weniger Heimbewohner betroffen als im vergangenen Winter, auch verlaufen die Infektionen eher mild. Doch abermals sterben Menschen in Heimen an Corona.