Der Innenausschuss in den Händen der AfD

F.A.Z. Frühdenker : Der Innenausschuss in den Händen der AfD

Der Wettlauf gegen Omikron hat begonnen. Die Situation an der ukrainischen Grenze beschäftigt die EU-Außenminister. Und: Muss die Queen in „The Crown“ bald Katalanisch sprechen? Der F.A.Z.-Newsletter.

1. Boostern wir schneller, als Omikron kommt?

2. EU-Außenminister beraten über Konflikt mit Russland

3. Wie konnte sich die AfD den Innenausschuss sichern?

4. Unschuldig in der Todeszelle?

5. Spanien streitet um die Sprache in Netflix-Serien

6. Verwüstungen in Kentucky

7. Diese Woche wichtig

1. Boostern wir schneller, als Omikron kommt?

Tatjana Heid Stellvertretende verantwortliche Redakteurin für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge



Delta scheint sich langsam eindämmen zu lassen. Doch für Omikron dürften die Maßnahmen nicht reichen.

Zahlen: Die Delta-Ausbreitung hat offenbar ihren Höhepunkt überschritten, die Inzidenzen sinken. Die Impfstoffe wirken auch in zweifacher Dosis, viele Menschen sind wieder vorsichtiger geworden, die Kontaktbeschränkungen scheinen zu greifen. Doch für Omikron wird das nicht reichen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) twitterte am Wochenende: „Es gibt nur einen Ausweg: Omicron muss langsamer kommen als wir boostern.“