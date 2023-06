Aktualisiert am

Wie die Sowjetunion, so Russland: Heiner Geißler hat schon 1983 im Bundestag auf den Punkt gebracht, warum es gefährlich ist, über das Streben nach Sicherheitspartnerschaft die Unterscheidung von Gut und Böse zu vergessen.

Vor vierzig Jahren, am 15. Juni 1983, trat Heiner Geißler im Bonner Bundestag ans Rednerpult, um den Grünen or­dentlich an den Karren zu fahren. Be­rühmt geworden ist die Rede durch den skandalisierten und tatsächlich fragwürdigen Satz „Der Pazifismus der 30er-Jahre hat Auschwitz erst möglich gemacht“ – da Geißler doch eigentlich „Appeasement“ hätte sagen müssen. Und selbst das hätte man als Verschleierung der Tatsache deuten können, dass vor allem die Deutschen, die Hitler an die Macht ge­bracht hatten, Auschwitz „ermöglicht“ hatten.

Aber es ging im Bundestag damals um viel mehr als diesen einen Satz: Es ging um die heute noch populäre politische Idee, die den „Frieden“ absolut setzt. Es ging um einen Pazifismus, der starke nationalistische Untertöne nicht scheut. Es ging um Antiamerikanismus, als dessen Resultat die Unterscheidung zwischen Gut und Böse schwer wird. Und es ging vor allem um militärische Abschreckung, von der man logischerweise nichts hält, wenn man glaubt, gar nichts verteidigen zu müssen. Damals den Westen, heute die Ukraine – weil man im Grunde ein gestörtes Verhältnis zur liberalen De­mokratie hatte. Es ging also um Dinge, die mit dem Ukrainekrieg wieder auf die Tagesordnung gesetzt wurden.