Der Rat für deutsche Rechtschreibung befasst sich mit Gendersprache. Noch ein Auftritt von Olaf Scholz vor der Hauptstadtpresse, dann startet Berlin endgültig in die Sommerpause. Und: Die Ahrtal-Katastrophe ist zwei Jahre her. Der F.A.Z.-Newsletter.

Fällt in dem Fall wohl unter künstlerische Freiheit: Genderstern-Grafitti in Hamburg Bild: Picture Alliance

Das Wichtigste für Sie an diesem Freitag:

1. Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse

2. Noch mehr Unmut in russischer Armee?

3. Rat für deutsche Rechtschreibung berät über Gendersprache

4. Erinnern an die Ahrtal-Flut

5. Ist der Süßstoff Aspartam krebserregend?

6. Die Letzte Generation geht in die Sommerpause

7. Was ist los in deutschen Schwimmbädern?

An diesem Freitag gibt Olaf Scholz eine Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik. Die traditionelle Sommerpressekonferenz schließt das parlamentarische Jahr (inoffiziell) ab.