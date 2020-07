Alibaba-Gründer Jack Ma : Wie Chinas reichster Unternehmer für sein Land kämpft

Mit Charme und Geld hat sich der Internetunternehmer Jack Ma in der Corona-Pandemie bemüht, das Ansehen seiner Heimat zu retten. Als Dank darf er nun an der Börse Kasse machen.

Mitte April sah es nicht gut aus für die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Der amerikanische Präsident Donald Trump hatte sie beschuldigt, „China-zentrisch“ zu sein und toleriert zu haben, dass die chinesischen Behörden den Ausbruch zu vertuschen versucht hatten. Außerdem hatte sich die WHO gegen einen Reisebann für Chinesen ins Ausland ausgesprochen. Am 14. April, einem Dienstag, stellte Trump die Zahlungen Amerikas an die Organisation ein.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Es dauerte genau eine Woche, da erhielt die WHO tatkräftige Unterstützung aus China. Es war nicht Präsident Xi Jinping oder der Staatsrat, die auf Twitter zu Hilfe eilten. Wer da unter dem Schlagwort „One World One Fight“, also „eine Welt, ein Kampf“, zur Solidarität mit der Hilfsorganisation der Vereinten Nationen aufrief und ankündigte, der WHO „100 Millionen Masken“ und weiteres Schutzmaterial für die Bekämpfung des Virus in aller Welt zu spenden, war Jack Ma. Chinas bekanntester und reichster Unternehmer, der sich erst im September aus der Führung seines von ihm Ende der neunziger Jahre gegründeten Internetkonzerns zurückgezogen hatte.