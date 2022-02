Russlands Besetzung : Ukraine beklagt Kosten in Milliarden-Höhe

Während die EU und Amerika Russland mit Wirtschaftssanktionen von der weiteren Bedrohung der Ukraine abschrecken wollen, versuchen sie das bedrohte Land mit Finanzhilfen zu stabilisieren. Hilfen in Höhe mehrerer Milliarden Dollar haben die EU, der In­ternationale Währungsfonds, G-7-Staaten und die Weltbank bewilligt oder in Aussicht gestellt. Dennoch fliehen Investoren aus ukrainischen Staatspapieren. Laut der Agentur Bloomberg stieg die Rendite für kurzfristige Wertpapiere mit Fälligkeit im September auf 24,4 Prozent. Das waren 3 Prozentpunkte mehr als En­de voriger Woche. Beim Kauf von Pa­pieren, die 2025 zurückgezahlt werden müssen, erwarten Investoren immer noch eine Rendite von 14,9 Prozent. Auch der Kurs der Hrywnja gab wieder nach.

Die Landeswährung stürzte am Dienstag, nach der Besetzung der ostukrainischen Gebiete durch Russlands Truppen am Vorabend, auf den tiefsten Stand seit Jahren. 29,06 Hrywnja kostete ein Dollar nun. Anfang November, bevor Russland seine Drohungen verschärfte, gab es den Dollar noch für 26,05 Hrywnja. Seither hat sie mehr als 11 Prozent an Wert verloren, obwohl die Nationalbank der Ukraine den Kurs aktiv stützt. Allein vorige Woche hatte sie eine halbe Milliarde Dollar ihrer 27,7 Milliarden Dollar Reserven am Devisenmarkt verkauft.