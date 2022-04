Amerikanische Umweltaktivisten : Finanziert Moskau die Frackingfeinde?

Wladimir Putin sah Fracking stets als Bedrohung vitaler russischer Interessen an. Jetzt wird die Integrität der gegen die Bergbaumethode protestierenden Aktivisten in Amerika angezweifelt.

In Amerika und Europa kämpfen Umweltbewegungen gegen das Fracking. Bei dieser Bergbaumethode werden Wasser, Sand und ein Chemikaliencocktail unter großem Druck in Gesteinsschichten gepresst, um Erdgas oder Rohöl zutage zu fördern. Umweltgruppen fürchten die Kontamination von Grundwasser, Erdbeben und eine unkontrollierte Methanemission in die Atmosphäre. Doch wie unschuldig sind sie wirklich in ihrem Aktivismus?

Die Frage warf Ende März der republikanische Kongressabgeordnete aus dem südlichen Ohio, Bill Johnson, in einem Brief an zuständige Ausschüsse im Repräsentantenhaus auf. Er forderte darin eine Untersuchung der Frage, ob Russland die Umweltgruppen gegen das Fracking finanziert oder auf andere Weise unterstützt. Dafür gibt es Indizien.