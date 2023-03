Das Ende des Verbrennermotors schien in Brüssel schon beschlossene Sache, doch da hat man nicht mit der FDP gerechnet. Die sieht sich im guten Recht, die Einigung in Frage zu stellen.

In Brüssel schien die Sache so gut wie beschlossen: Das Jahr 2034 soll das letzte sein, in dem noch Autos mit Verbrennungsmotoren verkauft werden dürfen. Danach soll es zumindest für Neuwagen nur noch eine Antriebsform auf europäischen Straßen geben: den Elektromotor. Doch dieses Ziel scheint seit dieser Woche in Gefahr zu sein, weil die FDP, allen voran Bundesverkehrsminister Volker Wissing, die Entscheidung in buchstäblich letzter Minute aufhalten will.

Wissing pocht darauf, dass die EU-Kommission eine Hintertür öffnet, die das komplette „Verbrenner-Aus“ verhindert. Dafür müsse sie wie versprochen einen Vorschlag vorlegen fordert der Minister. Er tut das nach eigener Aussage nicht, um die fossilen Kraftstoffe zu retten, sondern um neben E-Autos noch den Weg für eine andere klimaneutrale Technologie offen zu halten: Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, sollen statt Benzin und Diesel Verbrennungsmotoren antreiben. Falls die Kommission seiner Forderung nicht folge, werde er dem entscheidungsreifen Gesetzentwurf nicht zustimmen, droht der Minister.