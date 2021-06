Haseloff und Laschet : Es geht auch ohne Merkel

Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, kommt in das Kongresszentrum eines Hotels in Barleben. Bild: dpa

Die CDU sollte sich die Wahl in Sachsen-Anhalt nicht kleinreden lassen. Sie zeigt, was geht – und was nicht. Die SPD hingegen muss sich fragen lassen, was sie eigentlich noch in der Bundesregierung zu suchen hat.