Republikaner für Impeachment? : Amerikas Säuberung

Führende Republikaner freunden sich mit dem Gedanken einer (nachträglichen) Amtsenthebung Donald Trumps an. Bemerkenswert ist dabei weniger die klare Unterstützung durch die Abgeordnete Liz Cheney, Nummer drei der Fraktion, die dem abgewählten Präsidenten nun offen vorwarf, den „Mob“ aufgehetzt und „die Flamme des Angriffs“ auf das Kapitol entzündet zu haben. Als Tochter des einstigen Vizepräsidenten Dick Cheney gehört sie zu den letzten Republikanern, die sich offen mit der Ära George W. Bush identifizieren, und hat deshalb ohnehin eine Rechnung mit dem Bush-Verhöhner Trump offen, Stichwort Irakkrieg.

Bedeutsamer sind die leiseren Töne der beiden Fraktionschefs. Im Repräsentantenhaus hat sich der bis vor wenigen Tagen feurige Trump-Loyalist Kevin McCarthy zwar „persönlich“ gegen den Plan der Demokraten ausgesprochen, ein Impeachment womöglich schon an diesem Mittwoch zu beschließen und damit den Senat zum zweiten Mal binnen eines Jahres zur Geschworenenkammer zu machen. Er unterlässt es aber, seine Fraktionskollegen offiziell zu einem Votum gegen die Resolution aufzufordern. Immerhin hatte McCarthy noch Stunden nach dem Sturm auf das Kapitol mit 137 weiteren Abgeordneten gegen die Zertifizierung des Wahlergebnisses aus Pennsylvania gestimmt, um Trumps Mär vom millionenfachen Wahlbetrug am Leben zu halten. Jetzt ist von einer hitzigen Konfrontation des Minderheitsführers mit dem scheidenden Präsidenten die Rede.

McConnell will sich noch nicht festlegen

Mitch McConnell wiederum, bis zu Joe Bidens Amtseinführung am kommenden Mittwoch noch Mehrheitsführer im Senat, hat durchsickern lassen, dass er Trumps Verhalten durchaus für „impeachable“, also eine Amtsenthebung für gerechtfertigt halte. Das ist weit von einer Zusage entfernt, im Senat die für eine Verurteilung erforderliche Zweidrittelmehrheit zu organisieren; mindestens 17 der 50 Republikaner müssten dafür stimmen.

Angesichts volatiler Umfragen will sich McConnell noch nicht festlegen, ob seine Fraktion damit die Grundlage für ein zweites Votum legen sollte, mit dem Trump für den Rest seines Lebens von jedem Amt auf Bundesebene ausgeschlossen, also am Spektakel einer neuerlichen Kandidatur 2024 gehindert würde. Aber er ermutigt die Demokraten, und aus seinem Stab heißt es, McConnell wittere die Chance für einen Schlussstrich, für eine „Säuberung“ der Republikanischen Partei.

Viele von Trumps Wählern werden in den kommenden Monaten etwas ganz anderes als „Säuberung“ wahrnehmen: die Flut von Strafverfahren, die es wegen des Sturms auf das Kapitol geben dürfte. Schon jetzt hat das FBI 170 Ermittlungsverfahren eröffnet; nach Hunderten weiteren Beteiligten des bestens dokumentierten Verbrechens wird gesucht. Viele haben mit Anklagen wegen Verschwörung zum Aufruhr oder Mordes zu rechnen. Ihnen würden langjährige Haftstrafen drohen.

Angesichts der Unversöhnlichkeit in der amerikanischen Gesellschaft steht schon fest, dass sich zahllose Trump-Anhänger in solchen Verfahren selbst angeklagt wähnen werden. Man braucht keine Glaskugel, um zu wissen, dass es abermals viele Vergleiche mit der vom Senator Joseph McCarthy in den fünfziger Jahren vorangetriebenen Kommunistenhatz geben wird. Rechte Meinungsmacher werden konservativen Amerikanern weismachen, in den Strafprozessen sitze die Lebensart jener „vergessenen Männer und Frauen“ auf der Anklagebank, denen Trump sich als Erlöser präsentiert hatte.

Dagegen gibt es kein Patentrezept. Vertrauen ist schnell zerstört, lässt sich aber nur sehr langsam wiederherstellen. Die vordringliche Aufgabe, die Gemüter zu kühlen, kommt aber nicht allein dem Demokraten Joe Biden zu. In erster Linie stehen die Republikaner in der Pflicht. Sie müssen dafür sorgen, dass die Masse der Trump-Wähler die verbrecherischen Extremisten als solche erkennt.

Schändliches Taktieren

Deshalb ist es schändlich, dass McConnell und die Seinen jetzt immer noch taktieren, dass sie auf Umfragen schielen oder ihr Tun von den Entscheidungen wichtiger Spender abhängig machen. Minuten vor der Erstürmung des Kapitols hatte McConnell gemahnt: „Wir können nicht fortfahren, in zwei getrennte Stämme mit jeweils eigenen Fakten und Wirklichkeiten auseinanderzudriften, die nichts gemein haben als die Feindseligkeit gegeneinander und das Misstrauen in die wenigen nationalen Institutionen, die wir noch teilen.“

Wenn er das ernst meinte, dann ist es nicht damit getan, den dann schon aus dem Amt geschiedenen Präsidenten seines Amtes zu entheben. Wenn McConnells Sorge um Amerika nicht genauso geheuchelt war wie seine jahrelange Unterstützung für Trump; wenn er dazu beitragen will, dass sich der Trump-Wahn auch in der Wählerschaft seiner Partei verflüchtigt, dann wird er um ein doppeltes Geständnis nicht herumkommen.

Erstens: Trump wäre nicht ins Amt gekommen, wenn sich das „Establishment“ der Partei stets konstruktiv um die Sorgen ihrer tatsächlichen Wählerklientel gekümmert hätte. Zweitens: Trump war aber nicht die Lösung, sondern ein gefährliches Hindernis auf dem Weg zu einer Lösung der realen Probleme, und deshalb war es falsch, seiner Verfassungsfeindlichkeit nicht früher entgegenzutreten.

Um das zu vermeiden, hat der gewiefte Taktiker McConnell nun das Impeachment als Krise entdeckt, die er ausnutzen will. Doch die Republikanische Partei kann sich nur säubern, wenn sich ihre Politiker ehrlich machen. Der Versuch, die Putzaktion Joe Biden und den Kongress-Demokraten zu überlassen, ist zum Scheitern verurteilt.