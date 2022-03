Die Ukraine und der Westen : Das Volk als Schicksalsgemeinschaft

Ein Präsident im Krieg: Wolodymyr Selenskyj während einer Ansprache an die Nation in seinem Büro in Kiew. Bild: dpa

Wer vom Ukraine-Krieg spricht, kann vom Volk nicht schweigen. Vom Volk als Schicksalsgemeinschaft. Wenn der ukrainische Präsident Selenskyj von „wir“ spricht, so meint er alle Opfer der russischen Aggression. Das nimmt keine Rücksicht auf Ethnien oder Ideologien. Das gewählte Staatsoberhaupt ist die Stimme der Opfer. Der Angriff schweißt die Gemeinschaft, diesen Staat mit vielen Minderheiten, mag er sie auch nicht immer alle gut behandelt haben, im Abwehrkampf auf Leben und Tod zusammen.

Das hat nichts Völkisch-Ausgrenzendes an sich. Gerade deshalb muss es auch im Westen diejenigen peinlich berühren, die einem homogenen Volkskörper nachtrauern, den es nie gab. Auch das alte Staatsangehörigkeitsrecht des Deutschen Reiches sah schließlich stets auch die Einbürgerung als Erwerbsgrund vor. Rechtlich gibt es nur „Passdeutsche“. Und diejenigen, die sich ein Land von „Biodeutschen“ herbeigesehnt haben, erfüllten deren gewünschte Merkmale selbst oft am wenigsten – auch das ist eine deutsche Tradition.

Was jeder Soldat schwört

Ein Volk aber gibt es durchaus. Das Grundgesetz ruft gleich zu Beginn das deutsche Volk an, das sich diese Verfassung gegeben habe. Jeder Soldat schwört, Deutschland treu zu dienen und „das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“. Im Amtseid des Bundeskanzlers wird das Volk zuerst genannt: Er schwört, seine Kraft „dem Wohle des deutschen Volkes“ zu widmen, seinen Nutzen zu mehren, Schaden von ihm zu wenden.

Das erinnert gerade in der Krise daran, wem alle Staatsorgane verpflichtet sind, woher sie ihre Legitimation beziehen. Natürlich handelt es sich nicht um einen imaginären Volkskörper, dessen mutmaßlicher Wille sogar gegen die Verfassung selbst in Stellung gebracht werden kann – wie das leider oft leichtfertig unter Berufung auf das Widerstandsrecht geschieht. Gemeint ist auch nicht ein ständiges Schielen auf Umfragewerte, sondern Staatsführung im Sinne des Gemeinwesens – und nicht der Selbstdarstellung.

Natürlich steht nicht geschrieben, wie man am besten den Nutzen des deutschen Volkes mehrt. Das muss die Regierung selbst ermessen. Klar ist aber auch, dass es – trotz der Verpflichtung auf den Frieden in der Welt und die europäische Einigung – ureigene deutsche Interessen gibt, die sich von denen anderer, auch europäischer Staaten unterscheiden.

Eine geschlossene europäische Haltung etwa in Sanktionsfragen ist ein hoher Wert, aber keiner, der per se über deutschen Interessen steht. Auch in der dringend gebotenen Aufnahme von Kriegsflüchtlingen sind die Staaten höchst unterschiedlich betroffen. Und wenn Bundeskanzler die Sicherheit anderer Länder aus guten Gründen in die deutsche Staatsräson einbeziehen, so ändert auch das nichts an der originären und primären Verpflichtung auf das deutsche Volk.

Mehr Staaten teilen die selben Werte

Das kommt auch in den internationalen Organisationen zum Ausdruck, etwa wenn die Europäische Union sich Einstimmigkeit auferlegt oder die NATO es ihren Mitgliedern überlässt, wie sie ihrer Beistandspflicht im Einzelnen nachkommen wollen. Was manchen als Schwäche oder Lähmung gilt, ist zugleich Ausweis von souveräner Gleichheit und demokratischer Selbstbestimmung. Die schließt natürlich Bindungen nicht aus. Und diese Bindungen haben zugenommen, ja, immer mehr Staaten haben ein gemeinsames Wertefundament: Menschenrechte, Demokratie, Selbstbestimmung.

Und genau das steht jetzt auf dem Spiel. Das heißt nicht gleich, dass man dafür mit der Waffe in der Hand kämpfen muss: Westliche Staaten, voran die USA, haben früh klargestellt, dass sie den Schutz des Lebens ihrer Bürger höher stellen als die Verteidigung für wehrlose Nachbarn. Man will insgesamt noch Schlimmeres verhindern. Jeder sieht zugleich, was passiert, wenn man nicht in der Lage ist, Gegner abzuschrecken.

Die mit Waffen und Worten unterstützte wie zugleich allein gelassene Ukraine steht eben auch dafür, dass sich in Fragen von Sein oder Nichtsein jedes Volk sich selbst das nächste ist. Auch darauf muss sich die Ampelregierung einstellen, der ja globales Sendungsbewusstsein nicht fremd ist. Sie trägt Verantwortung aber zunächst für das deutsche Volk, nicht für die Welt. Das wird nun auch deutlich in der historischen Aufstockung des Wehretats und dem Streben nach mehr Unabhängigkeit in Versorgungsfragen. Doch der Sprung von Einbettung zur Selbstbestimmung ist vor allem ein mentaler.

Offensichtlich betracht der Westen den Angriff auf die Ukraine sehr wohl als Angriff auf seine Werte, aber nicht als Angriff auf sich selbst. Das muss kein Widerspruch sein, aber Selenskyj zwingt uns darüber nachzudenken. Sein Satz „Wir sterben auch für euch“ erinnert daran, dass wir in dieselbe Lage geraten könnten – in der wir nur uns selbst haben.