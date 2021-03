Kontaktnachverfolgung : Wie man Corona mit der Luca-App ein Schnippchen schlägt

Der Kreis Warendorf ist eine Modellkommune, in der seit wenigen Tagen die Luca-App eingesetzt wird. Wie kam es dazu?

Im vergangenen Jahr hatten wir hier in der Region Corona-Großausbrüchen in Schlachtbetrieben. Die Inzidenzwerte schossen in die Höhe, ausgerechnet zu Beginn der Sommerferien kam es zu erheblichen Einschränkungen für die Bevölkerung. Die Kontaktnachverfolgung und die massenhafte digitale Rückmeldung der Testergebnisse an die Einwohner haben wir damals nur so gut geschafft, weil wir zum Glück schon im Mai die Software Sormas installiert hatten. Wir wollten nicht mehr mit Zetteln und Excel-Listen arbeiten müssen. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, mit digitalen Lösungen die Pandemie zu bekämpfen. Sormas war ein Sechser im Lotto, sonst hätten wir das im vergangenen Jahr nicht bewältigen können. Jetzt müssen wir einen Schritt weiter kommen. Wenn eine App Daten liefert, die wir in Sormas verarbeiten können, dann ist das wie ein Turbo bei der Kontaktpersonennachverfolgung. Das Virus ist schnell, wir müssen auch schnell sein. Die Zettelwirtschaft muss ein Ende haben. Wir müssen Corona auch digital ein Schnippchen schlagen.

Warum haben manche Ämter immer noch nicht die Sormas-Software eingesetzt? Warum gibt es Vorbehalte?

Weil es in einer laufenden Pandemie ein erheblicher Aufwand ist, die Software zu wechseln. Das war auch für uns hier im Kreis Warendorf ein Kraftakt. Die Mitarbeiter müssen geschult werden, eine Zeitlang gibt es den Parallelbetrieb von zwei Anwendungen. Aber Sormas hat wirklich viele Vorteile. Man kann damit auch die Verflechtung der verschiedenen Infektionsketten sehr gut grafisch sichtbar machen. Wir haben es geschafft, die Katasterdaten und die Infektionsdaten miteinander zu verbinden, also die Schwerpunkte von Infektionen straßengenau herauszuarbeiten und daran die Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt auszurichten.