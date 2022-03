Sozialsenatorin Kipping : „Müssen mit sprunghaftem Anstieg von Geflüchteten rechnen“

Frau Kipping, Sie waren kein Putin-Fan, im Gegensatz zu manch anderen in der Linkspartei. Hat Sie der Überfall Russlands auf die Ukraine überrascht?

Markus Wehner Politischer Korrespondent in Berlin. Folgen Ich folge



Ich hatte befürchtet, dass er nach dem Ende der Olympischen Spiele in Peking kriegerische Handlungen beginnt, aber nicht, dass er die gesamte Ukraine angreift. Was den Überfall und das erbarmungslose Töten von Zivilisten angeht, so muss ich sagen: Putin hat seinen schärfsten Kritikern Recht gegeben.

Als Berliner Sozialsenatorin sind Sie mit den Folgen dieses Kriegs beschäftigt. Jeden Tag kommen viele Tausende Flüchtlinge in Berlin an. Hunderte freiwillige Helfer tun ihr Bestes, doch es geht noch recht chaotisch zu. Hat Berlin diese Herausforderung unterschätzt?

Nein. Wir hatten aber keinen Vorlauf. Derzeit kommen rund 10.000 Menschen am Tag mit Bussen und der Bahn in Berlin an. Das ist das Zehnfache von dem, was wir 2015 auf dem Höhepunkt täglich zu bewältigen hatten. Das Land Berlin bringt jeden Tag mindestens 1000 bis 1500 Personen unter. Diese Zahl haben wir sonst in einem Monat. Die Ehrenamtlichen und die Mitarbeitenden der Verwaltung tun jeden Tag alles dafür, genügend Unterkünfte anzubieten. Sie tun das in einer Zeit des doppelten Interregnums. Denn die Geflüchteten sind visafrei eingereist und können sich frei bewegen. Und die anderen Bundesländer nehmen Geflüchtete nur freiwillig auf, solange der Bund die Verteilung nicht verbindlich macht. Wir hoffen, dass das zum Wochenende geschieht.

Ist es sinnvoll, die Flüchtlinge verbindlich über ganz Deutschland zu verteilen?

Ja, unbedingt. Diese Verteilung ist wichtig, damit die Menschen gut untergebracht werden. Viele Gemeinden sind bereit, Geflüchtete aufzunehmen, sie warten darauf, dass sie auch ankommen. Es soll im Verteilverfahren aber berücksichtigt werden, wenn Geflüchtete bei Verwandten schon untergekommen sind.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie in den kommenden Tagen und Wochen?

Es hängt davon ab, wie der Krieg weitergeht. Wenn in Folge von Putins Krieg ein Viertel der Bevölkerung in der Ukraine das Land verlässt, wären das rund zehn Millionen Menschen. Polen hat in einem großartigen Akt der Solidarität bald zwei Millionen Menschen aufgenommen. Es kann gut sein, dass Polen irgendwann an die Grenze dessen kommt, was das Land leisten kann. Wir müssen also mit einem sprunghaften Anstieg von Geflüchteten rechnen. Und darauf vorbereitet sein.

Sind wir das?

Wir tun alles dafür. Aber es kommt noch etwas hinzu: Wir reden hier über Menschen, die ein schreckliches Schicksal durchleben. Darunter sind auch viele, die einen besonderen Bedarf haben. Ich meine Kranke, Hochschwangere, Menschen mit Behinderungen, auch Personen, die altersdement sind – auch ihnen müssen wir gerecht werden.

Berlin hat die mangelnde Hilfe des Bundes beklagt. Was erwarten Sie konkret?

Der Bund ist jetzt wach geworden. Wir haben 20 Mitarbeiterinnen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) für das Ankunftszentrum in Reinickendorf bekommen. Soldaten und Soldatinnen werden uns im Aufnahmezentrum am ehemaligen Flughafen Tegel helfen. Mittlerweile werden auch Sonderzüge mit Geflüchteten um Berlin herumgeleitet. Das wünsche ich mir noch stärker für die Zukunft. Wir brauchen zudem eine bundesweite Logistik für die Weiterreise, denn nur mit Berliner Bussen und Busfahrerinnen können wir nicht Zehntausende Menschen in ihre neuen Ankunftsorte im gesamten Bundesgebiet fahren. Zudem wünsche ich mir, dass Hilfe sozialrechtlich nicht über die Sozialämter der Bezirke läuft, sondern gleich über die Jobcenter.