Impfzentren zu „Stützpunkten“ : Sind die Massenimpfungen zu schaffen?

Vor noch nicht einmal zwei Monate wurden die meisten Impfzentren geschlossen, in der vierten Welle fehlen sie nun. Wurden falsche Erwartungen an das dezentrale Impfen geweckt?

Mit einem Impfbus versucht das DRK am 2. November in Mainz Passanten zur spontanen Impfung zu motivieren. Bild: Michael Braunschädel

War die Schließung der Impfzentren Ende September und die Entscheidung, das Impfen den Hausärzten zu überlassen, ein politischer Fehler? Diese Frage dürften sich viele Landräte oder Oberbürgermeister in Deutschland stellen. Denn die Zahl der Infizierten steigt dramatisch – und auf der Ministerpräsidentenkonferenz wurde beschlossen, dass alle bis Ende Juni doppelt geimpften Bürger noch in diesem Jahr eine Auffrischungsimpfung angeboten bekommen soll. Da dies bisher erst für vier Millionen der bis Ende Juni 31 Millionen Geimpften der Fall ist, kommt auf Länder und Kommunen eine Mammutaufgabe zu. Der Freiburger Gemeinderat zum Beispiel muss an diesem Freitag zu einer Sondersitzung zusammenkommen: Das zentrale Impfzentrum an der Messe soll wieder eingerichtet werden, und zwar schon am Montag.

Rüdiger Soldt Politischer Korrespondent in Baden-Württemberg. Folgen Ich folge

Der nötige Impffortschritt ist, gerade mit Blick auf die Booster-Impfungen, anders gar nicht zu erreichen. Der ehemalige Leiter des Freiburger Impfzentrums, Thorsten Hammer, hat vor ein paar Tagen in einem Interview mit der Badischen Zeitung vorgerechnet, dass man mit einem mobilen Impfteam pro Woche auf etwa 300 Impfungen kommen kann, mit stationären Impfzentren mindestens auf 600.

Kapazitätslücke von 1,3 Millionen Impfungen

Legt man nun zugrunde, dass zum Beispiel in Baden-Württemberg, einem Land mit elf Millionen Einwohnern, vier Millionen Menschen demnächst eine Drittimpfung bekommen müssen, dann ergibt sich ein erhebliches Delta: Haus-, Fachärzte und mobile Impfteams könnten bis Ende Dezember 2,7 Millionen Impfungen schaffen – es bleibt eine Kapazitätslücke von 1,3 Millionen Impfungen.

Durch die am Donnerstag publizierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), die Booster-Impfungen nun allen Bürgern vom 18. Lebensjahr an zu offerieren, wird die Nachfrage nach den Auffrischimpfungen mit BioNTech und Moderna weiter zunehmen. Auf diese Nachfrage sind die Kommunen überall schlecht vorbereitet.

Fast alle Landesregierungen haben die Impfzentren Ende September geschlossen, auch weil der Bund die Finanzierung beendet hatte. Nur Bayern und Berlin betreiben weiterhin Impfzentren; in Rheinland-Pfalz blieben einige Zentren im Stand-by-Modus. Auf die Idee, mit der vorhandenen Personal- und Sachausrüstung kleinere Zentren aufzubauen, kamen die Politiker offenbar nicht.

Die Landesgesundheitsminister gaben fast überall dem Druck der Hausärzte-Lobby und der Haushälter nach. Richtig ist allerdings, dass die großen Impfzentren seit Juli teilweise nur noch eine Auslastung von zehn Prozent hatten.

Hartmut Bürkle, der Ärztliche Direktor der intensivmedizinischen Abteilung am Freiburger Universitätsklinikum, kritisiert die Impfplanungen ebenfalls deutlich: Ohne die „zeitgleiche Fokusbildung mit mobilen Impfteams“ sei die „alternative Schließung“ der Impfzentren „ungut geplant“ und eine „unrichtige Entscheidung“ gewesen.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

Leider hätten Medizinfunktionäre und „Lobbyorganisationen mit Partikularinteressen“ wie die Bundesärztekammer und die Kassenärztliche Bundesvereinigung im Spätsommer suggeriert, sie seien zum flächendeckenden Impfen in der Lage. Außerdem sei die Ansprache von sozial Schwachen und Einwanderern bei der Impfaufklärung weiterhin vernachlässigt worden; die STIKO habe während der Pandemie „eine große Verunsicherung in die Bevölkerung getragen“.

Bürkle: Versagen unserer Führungen

„Im Ergebnis“, sagte Bürkle der F.A. Z., „begleiten wir nun in den Kliniken ein Versagen unserer gesellschaftlichen Führungen.“ Die Virologen sagen, dass sich „deutliche infektionsreduzierende Effekte“ zeigen, wenn 30 Prozent der Bevölkerung eine Booster-Impfung bekommen hätten. Deshalb muss die Impfkapazität mit allen Mitteln gesteigert werden: In Baden-Württemberg sollten es zunächst dreißig mobile Impfteams richten, dann 80, zwei Wochen später sind es schon 155 Teams.

Viele Städte und Gemeinden richten auf eigene Initiative nun zusätzliche kommunale Impfzentren ein. Die baden-württembergische Landesregierung will in jedem Landkreis nun wieder zwei stationäre Impfeinrichtungen aufbauen. Aus politischen Gründen werden die nicht Impfzentren, sondern wahrscheinlich „Impfstützpunkte“ heißen.

„Wir haben die Standorte komplett zurückgebaut“, sagt Richard Sigel (parteilos), Landrat des Rems-Murr-Kreises. Es wäre besser, wenn man in der derzeitigen Not auf Ärzte und Sachmittel aus den alten Zentren zurückgreifen könnte. Die Dramatik zeigen die schlichten Zahlen des Landkreises: In dem früheren Kreisimpfzentrum konnten pro Tag 1500 Menschen geimpft werden. Nach derzeitiger Planung sollen bis Weihnachten 10.000 Bürger geimpft werden. Das wären 285 pro Tag.