F.A.Z. exklusiv : Kardinal Woelkis ungedeckte Wechsel

Im Herbst 2023 wird es zehn Jahre her sein, dass Franz-Peter Tebartz-van Elst nach Rom türmte. Ein halbes Jahr später war der Bischof von Limburg sein Amt los. Der Papst hatte genug. Nicht wegen des heillosen Zerwürfnisses zwischen einem lügenden Bischof und dem Gros der Priester und kirchlichen Mitarbeiter. Nicht wegen der Katholiken, die in so großer Zahl wie nie aus der Kirche austraten. Auch nicht wegen der mitunter überschießenden medialen Erregungskurven. Nein, der Spross eines niederrheinischen Großbauern hatte für den Bau eines extravaganten Bischofshauses auf dem Limburger Domberg mehr als 30 Millionen Euro in die Hand genommen, über die er nicht verfügen durfte.

Rainer Maria Kardinal Woelki ist nicht getürmt. Allen Vorwürfen im Zusammenhang mit seinem Umgang mit Missbrauchsfällen und -gutachten und allen schweren kommunikativen Fehlern, die ihm Papst Franziskus attestierte, zum Trotz ist er seit nunmehr acht Jahren Erzbischof von Köln. Doch könnten seine Tage bald gezählt sein. Obwohl die Finanzierung der von ihm vor drei Jahren ins Leben gerufenen „Kölner Hochschule für Katholische Theologie“ (KHKT) nicht gesichert ist, hat der Rektor der Hochschule, der Woelki-Intimus Christoph Ohly, laut F.A.Z.-Informationen schon im März gegenüber der kirchlichen Akkreditierungsagentur AKAST das Gegenteil behauptet. Als Großkanzler der Hochschule ist Woelki in diese Entscheidung unmittelbar involviert. In den Statuten heißt es: „Der Rektor informiert den Großkanzler über die wichtigsten Ereignisse.“ Rechtswirksame Beschlüsse über die künftige Finanzierung durch die zuständigen Gremien des Erzbistums gibt es aber bis heute nicht.

Erzbistum Köln: Hochschule wird nicht aus Kirchensteuermitteln finanziert

Die neue theologische Hochschule wurde im Sommer 2019 von Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki mit Zustimmung der vatikanischen Kongregation für die Bildungslehre gegründet. Dort sollte Theologie wieder „eine größere Strahlkraft“ entwickeln, wie es heute auf der Internetseite der KHKT heißt. Sie solle zu einer „Gesellschaftswissenschaft“ werden und zu einer „Evangelisierung“ führen. Die personelle Grundausstattung und die kirchliche wie staatliche Anerkennung wurden durch die Übernahme der Trägerschaft der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) der Steyler Missionare in Sankt Augustin bei Bonn gewährleistet.

Nun brauchte es nur noch Geld zum Aufbau der Hochschule. Im November 2019 trat der Vermögensrat des Erzbistums zusammen. Die Bistumsspitze versicherte den überwiegend skeptischen Laien, für das Erzbistum sei das finanzielle Risiko, das mit der Übernahme der Trägerschaft der PTH in eine gGmbH einherginge, gering. Begründung: Die Hochschule käme in den ersten sechs Jahren mit Zuwendungen von jeweils 1,2 Millionen Euro oder insgesamt 7,2 Millionen Euro aus. Dieses Geld würde aber nicht aus Kirchensteuermitteln des Bistumsetats entnommen, sondern aus einem zur exklusiven Verfügung des Erzbischofs stehenden Geldtopf namens BB-Fonds. Dieser sei mit gut 20 Millionen Euro mehr als gut gefüllt.

Andere Gremien wie der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat, der Wirtschaftsplanausschuss, der Prüfungsausschuss und auch der Erzbischöfliche Rat erhielten von Woelki, seinem damaligen Generalvikar Markus Hofmann und dem von Limburg nach Köln gewechselten Finanzdirektor Gordon Sobbeck die gleichen Informationen. In Protokollen, die der F.A.Z. in Auszügen vorliegen und nach Angaben von Beteiligten den Sachstand exakt wiedergeben, wurde überdies festgehalten, dass der Betrieb der Hochschule für das Erzbistum stets „ergebnisneutral“ sein werde. Nur in einem Protokoll hieß es, die laufenden Kosten, die sich nach der Aufbauphase in einer Größenordnung von acht bis zehn Millionen Euro im Jahr bewegten, würden „zunächst“ nicht durch Kirchensteuermittel ausgeglichen, sondern durch „Großspenden und Fundraising“ gedeckt werden können.