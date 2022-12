Pandemie : Corona, ein Ende und ein Anfang

Ein paar Wochen noch, dann werden auch die letzten Impfzentren verschwunden sein. Im neuen Jahr sollen die Bürger grundsätzlich eine Arztpraxis aufsuchen, wenn sie sich gegen Corona impfen lassen wollen. Bund, Länder und Kommunen ziehen sich von der Aufgabe zurück. Die Corona-Krise, zu de­ren Bewältigung sie ihre Kräfte einst gebündelt hatten, verblasst. Sie ver­sickert in den Boden der politischen und gesellschaftlichen Normalität. Das ist richtig so.

Es gab eine Zeit, da bestimmte das Virus den Alltag. Inzwischen gibt es Impfstoffe und Medikamente. Fast alle Bürger dürften inzwischen mit Covid-19 in Kontakt gekommen sein, ob durch eine Impfung oder eine In­fektion. Zu Beginn hieß es, das Land müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Das hat es.

Die Erfahrungen der vergangenen drei Jahre haben Corona beherrschbar gemacht. Dass die Industrie so schnell sichere Impfstoffe entwickelt hat, war wichtig. Doch auch die jüngste Mutation des Erregers hat geholfen: Corona macht weniger krank als zu Beginn. Zwar weiß niemand, ob das so bleibt. Aber es gibt keinen Grund, vom Schlimmsten auszugehen. Die Warnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), dass eine „Killervariante“ entstehe, hat sich bisher nicht bewahrheitet. Sollte sich das än­dern, müsste die Lage neu bewertet werden.

Corona ist nicht mehr unberechenbar

Vorüber sind damit auch die Zeiten, in denen SARS-CoV-2 unberechenbar war. Es heißt, Angst habe der Mensch nur vor Dingen, die er nicht versteht. Inzwischen versteht er Corona recht gut – genug jedenfalls, um damit souverän umzugehen. Natürlich gilt jede Erkenntnis nur vorläufig. Doch die Bausteine, aus denen sich das kollek­tive Corona-Wissen zusammensetzt, verfestigen sich. Sie bilden ein Gefüge, dass immer mehr Belastung verträgt. Nicht länger nötig ist es, alle Aufmerksamkeit diesem einen Erreger zu widmen. Corona ist zu einem Virus unter vielen geworden.

Die jüngste Krise in der Pädiatrie ist nur teils auf Corona zurückzuführen. Kleinkinder erkranken vor allem am Respiratorischen Synzytial-Virus – wo­möglich haben sich die Immun­systeme der Kinder wegen der Lockdowns nicht wie sonst entwickeln können. Erwachsene erkranken gerade vermehrt an Grippe und anderen Atemwegsinfektionen. Die Fälle häufen sich, weil die Menschen in diesem Winter wieder mehr Normalität leben als zuletzt. Dass die Situation in der Krankenversorgung so angespannt ist, liegt nicht an Corona. In Kliniken und Arztpraxen brechen strukturelle Pro­bleme des Gesundheitswesens auf, die der Minister mit einer Krankenhaus­reform angeht.

Viele werden die Maske auch weiterhin tragen

Die Politiker wickeln die Krise ab. In mehreren Ländern gilt für Infizierte keine Isolationspflicht mehr. Es ist eine Frage der Zeit, wann es überall so sein wird. Erste Regierungen schaffen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ab. Wer sich in besonderer Weise schützen will, kann das tun. Viele werden am Mundschutz fest­halten, um außer Corona auch andere Erreger von sich fernzuhalten.

Dem Ende der Impfzentren kommt besondere Bedeutung zu. Zu Beginn machte ihre Gründung in Stadthallen und Gemeindezentren für jeden sichtbar, wie tiefgreifend der Wandel war, den Corona den Bürgern abverlangt hat. Wo die Menschen sonst Musiker bejubelten, wo sich die Freiwillige Feuerwehr zum Dorffest traf, saßen auf einmal Helfer in Schutzkleidung gehüllt. Dass die Zentren geschlossen werden, ist das sichtbarste Zeichen da­für, dass die Krise überwunden ist.

Es war richtig, bis zum Schluss um­sichtig zu sein und nicht jedem Lo­ckerungsvorschlag sogleich Taten folgen zu lassen. Mit seinen übertrie­benen Warnungen vor pandemischen Endzeitszenarien hat Lauterbach je­nen, die sich zum Team Vorsicht zählen, mehr geschadet als genutzt. Auch die Ministerpräsidenten haben in der Krise viel Vertrauen verspielt. Sie ha­ben die Stimmen von Wissenschaftlern ignoriert, wann immer es ihnen passte. Gegenüber der Bun­des­re­gierung drangen sie auf Einheitlichkeit und machten dann, was sie wollten. Selbst vor dem niederträchtigen Versuch, aus politischem Kalkül die Ständige Impfkommission zu beschädigen, schreckte so mancher nicht zu­rück.

Die Endemie ist nicht das Ende

Es gibt viel aufzuarbeiten nach fast drei Jahren Corona, nicht nur politisch. Da sind die vielen Opfer, die in keiner Statistik auftauchen – weil ihre Seele gelitten hat oder ihr Körper, der zu lange auf die nötige Behandlung warten musste. Da ist die Frage, wie die Krankenhäuser wieder zu Orten werden können, in denen Ärzte und Pfleger gern arbeiten. Die bittere Er­kenntnis, dass Kinder ohne Not oft viel zu schwere Lasten zu schultern hatten. Und die bohrende Frage, ob jeder Einzelne im­mer so viel Rücksicht auf die Schwächsten genommen hat, wie er hätte aufbringen müssen.

Aus der Pandemie ist eine Endemie geworden. Doch die Endemie ist nicht das Ende. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen.