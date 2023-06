Aktualisiert am

Rico Badenschier (vorne, SPD) und sein Herausforderer Leif-Erik Holm (hinten) von der AfD vor dem TV-Duell am 15. Juni 2023 in Schwerin. Bild: dpa

In Schwerin schaffte es zum ersten Mal ein Politiker der AfD in die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in einer Landeshauptstadt. Dort unterliegt er gegen den Amtsinhaber von der SPD.