Sicherheitspolitik : Düstere Aussichten

Das „System Putin“, hat Verteidigungsministerin Lambrecht jetzt im Bundestag gesagt, dürfe „nicht gewinnen, sonst dürfen wir uns alle nicht mehr sicher sein“. Also das „System“ dürfe nicht gewinnen, mit dem man noch vor Kurzem gemeinsam an der Sicherheit Europas bauen wollte und an das man sich in der Energieversorgung wider alle Bedenken eng geknüpft hatte, diese Abhängigkeit noch als „Brückenschlag“ verklärend?

Hat es wirklich erst des russischen Überfalls auf die Ukraine, der furchtbaren Bilder russischen Zerstörungswillens im Land der Nachbarn und der Gräueltaten gegen die ukrainische Zivilbevölkerung bedurft, um den Charakter dieses Systems zu erkennen? Um zu begreifen, von welchem Vernichtungswillen der Mann an dessen Spitze getrieben wird? Offensichtlich ja. Welches Zeugnis stellt das der deutschen Politik aus!