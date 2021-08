F.A.Z. exklusiv : Deutsche Muslime sehen Demokratie positiver als Gesamtbevölkerung

Student am Islamkolleg in Osnabrück Bild: AFP

Durch die Einwanderung in den vergangenen Jahrzehnten hat die ethnische und religiöse Vielfalt in der deutschen Gesellschaft deutlich zugenommen. Rund jeder vierte Einwohner Deutschlands hat heute einen Migrationshintergrund, ist also entweder selbst nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren worden oder hat mindestens ein Elternteil, das als Nichtdeutscher geboren wurde.

Viele dieser Bürger ausländischer Herkunft sind muslimischen Glaubens. Da gleichzeitig die Bedeutung der christlichen Kirchen seit Jahrzehnten kontinuierlich zurückgeht, drängt sich die Frage auf, wie sich diese Verschiebung der konfessionellen Struktur der Bevölkerung im Verhältnis der Bürger zum Staat niederschlägt und gegebenenfalls künftig auch Wahlen beeinflussen könnte.

Allerdings wird die Zahl muslimischer Bürger in Deutschland oft überschätzt: Nach der Studie „Muslimisches Leben in Deutschland 2020“, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Deutschen Islamkonferenz herausgegeben hat, leben derzeit etwa 5,5 Millionen Menschen muslimischen Glaubens in Deutschland. Das entspricht 6,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. 47 Prozent dieser Muslime, 2,6 Millionen, besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft und machen damit 3,5 Prozent der 72 Millionen deutschen Staatsangehörigen aus – zu wenig, um das gesamtgesellschaftliche Klima oder gar Wahlergebnisse maßgeblich zu beeinflussen.

Dennoch ist es interessant, diese Bevölkerungsgruppe etwas genauer zu betrachten, denn man kann annehmen, dass ihre Einstellungen und Verhaltensweisen die Richtung andeuten, in die sich die Gesellschaft bei anhaltender Einwanderung in Zukunft entwickeln könnte. Deswegen hat das Institut für Demoskopie Allensbach bei seiner aktuellen Umfrage für die F.A.Z. nicht nur einen repräsentativen Querschnitt der gesamten Bevölkerung befragt, sondern zusätzlich 222 Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit und muslimischen Glaubens. Ihre Antworten ermöglichen einen aufschlussreichen Einblick in die Denkwelt dieser Bevölkerungsgruppe, ihre politische Partizipation und ihre Einstellungen zur Demokratie. Sie widerlegen dabei so manches gängige Klischee.

Erfahrung eines sozialen Aufstiegs

In ihrer soziodemographischen Zusammensetzung unterscheidet sich die Gruppe der muslimischen Deutschen erheblich von der Gesamtbevölkerung: Ungefähr die Hälfte ist zwischen 18 und 29 Jahre alt, während weniger als fünf Prozent 60 Jahre und älter sind. Mehr als 95 Prozent leben in Westdeutschland oder im Westen Berlins. Unter den Herkunftsländern überwiegt mit weitem Abstand die Türkei, aus der sechs von zehn Befragten stammen. Mit weitem Abstand folgen Südosteuropa sowie der Nahe und der Mittlere Osten.

In der Bevölkerung ist die Vorstellung weit verbreitet, Muslime seien oft besonders religiös, doch das stimmt zumindest für diejenigen unter ihnen, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben, nur bedingt. Bei der Frage „Einmal abgesehen davon, ob Sie einen Gottesdienst oder ein Gotteshaus besuchen oder nicht, würden Sie sagen, Sie sind ein religiöser Mensch, kein religiöser Mensch oder ein überzeugter Atheist?“ bezeichneten sich in der aktuellen Umfrage 36 Prozent der Bevölkerung insgesamt als religiös. Unter den deutschen Muslimen waren es mit 64 Prozent deutlich mehr.

Doch der Vergleich mit der Gesamtbevölkerung, von der mittlerweile ein erheblicher Teil konfessionslos ist, führt ein wenig in die Irre. Protestanten bezeichneten sich immerhin zu 46 Prozent, Katholiken sogar zu 63 Prozent und damit in gleichem Maße wie deutsche Muslime als religiös.