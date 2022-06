Verbrechen der Wehrmacht : Späte Versöhnung im Fall Defregger

In einem kleinen Dorf in den Abruzzen hatte 1944 der spätere Münchner Weihbischof ein Massaker befohlen. 78 Jahre später kommt eine kleine Delegation vom Starnberger See nach Filetto di Camarda, um Versöhnung zu suchen.

Überfällige Geste: Eine Delegation aus Pöcking beim Gedenken am Denkmal in Filetto di Camarda Bild: Matthias Rüb

Bürgermeister Rainer Schnitzler hat gute Erinnerungen an Weihbischof Matthias Defregger. „Er war ein charismatischer Priester“, erzählt er. „Als junge Burschen sind wir bei Predigten gewöhnlich eingenickt. Bei ihm nicht.“ Schnitzler, 56 Jahre alt, war als Bub Messdiener beim weithin geachteten Weihbischof Defregger (1915 bis 1995). Seit gut zwei Jahrzehnten ist der Verwaltungsfachwirt von den Freien Wählern Bürgermeister von Pöcking, einer Gemeinde von rund 5600 Einwohnern am Starnberger See in Oberbayern.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Gemeinsam mit einer Delegation von gut einem Dutzend Frauen und Männern aus Pöcking, unter ihnen Vertreter aller Fraktionen im Gemeinderat, ist Schnitzler am Pfingstmontag nach Filetto di Camarda nahe L’Aquila in den Abruzzen gefahren. Mit zwei gemieteten Kleinbussen ging es um vier Uhr in der Frühe los. Rechtzeitig zum Stehempfang im Vereinsheim des Seniorenclubs und Kulturkreises „Il Moro“ am späten Nachmittag sind sie angekommen.