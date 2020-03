Biden gewinnt Vorwahlen : Bernie Sanders hat kaum noch eine Chance

Joe Bidens Vorsprung ist bald nicht mehr einzuholen. Auch in Florida, Illinois und Arizona konnte er seine Siegesserie im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten fortsetzen. Nach Auszählung von 93 Prozent der Stimmen gewann der ehemalige Vizepräsident in Florida mit 62 Prozent. Konkurrent Bernie Sanders konnte knapp 23 Prozent der Wähler überzeugen. In Illinois konnte Biden ebenfalls einen Sieg verbuchen: nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen führte er mit 59 zu 36 Prozent. In Arizona lag Biden bei 43, Sanders bei 30 Prozent, nachdem 70 Prozent der Stimmen ausgezählt waren. Das sind drei wichtige Siege in drei demographisch sehr unterschiedlichen Bundesstaaten – Biden kann damit seinen Anspruch, breite Wählerschichten für sich gewinnen zu können, weiter untermauern.

Wegen des Coronavirus, an dem bislang mehr als 110 Menschen in Amerika starben, gab es keine Siegesfeier. Am Abend sagte Biden per Livestream, er wolle eine breite Koalition aufbauen, um Donald Trump zu schlagen. Mit Sanders teile er eine „gemeinsame Vision“, wenn man sich auch über die Strategie uneins sei. Auch er wolle erschwingliche Gesundheitsversorgung für alle Menschen, weniger soziale Ungleichheit und einen entschiedenen Kampf gegen den Klimawandel.

Den jungen Wählern von Sanders wolle er sagen, er höre sie. Er wisse, was auf dem Spiel stehe und was zu tun sei, sagte Biden. Es seien Zeiten wie diese, an denen alle Amerikaner zusammenkommen müssten. „Das Coronavirus kümmert sich nicht darum, ob ihr Demokraten oder Republikaner seid“, so der 77 Jahre alte Kandidat. Nun gehe es darum, die Partei und die Nation zu vereinen.

Erste Wählerbefragungen in Illinois ergaben, dass Biden nicht nur einen großen Vorsprung bei afroamerikanischen Wählern hatte. Laut dem Magazin „Politico“ konnte er auch doppelt so viele Weiße ohne College-Abschluss überzeugen wie Sanders. In dieser Wählergruppe müssten die Demokraten bei der Wahl im November bedeutende Zugewinne machen, glauben viele Beobachter. Dann könne es gelingen, auch einen Teil der Wähler von Donald Trump zu den Demokraten zu bringen. In Florida bot sich ein ähnliches Bild. Wähler über 65 und Afroamerikaner waren entscheidend für Bidens Sieg.

Kampf um die Weißen ohne College-Abschluss

Sanders verlor in seinen Zielgruppen an Zuspruch. Hatten ihn in Florida 2016 zum Beispiel noch 52 Prozent der weißen Männer unterstützt, tat das jetzt nur noch etwa ein Viertel, berichtete CNN unter Berufung auf Nachwahlbefragungen. Für die Kampagne des demokratischen Sozialisten ist es besonders nachteilig, dass sie nicht so viele Arbeiter überzeugen konnte wie erhofft – und dass sie die vergangenen vier Jahre nicht nutzen konnte, um ihre schon 2016 deutliche Schwäche bei afroamerikanischen Wählern zu beheben.

Sanders blieb selbst in seiner Kern-Zielgruppe, den Unter-40-Jährigen, in mehreren Bundesstaaten hinter den damaligen Zahlen zurück. Rein rechnerisch wird es nun immer unwahrscheinlicher, dass er die Vorwahl noch für sich entscheiden kann. Nach Schätzungen kommt Biden auf 1119 und Sanders auf 815 Delegierte für den Nominierungsparteitag. Ein Kandidat braucht im Juli in Milwaukee 1991 Delegiertenstimmen für die Nominierung.

An Spenden mangelt es Sanders nicht

Sanders hatte bislang signalisiert, dass er im Rennen bleiben will. Allein seit Sonntag, als er mit Biden live im Fernsehen gestritten hatte, hatte der 78-jährige Senator zwei Millionen Dollar Spenden einsammeln können. Und doch war es auch am Dienstag so gekommen, wie Biden beim TV-Duell gesagt hatte: Er sei der Kandidat mit der vergleichsweise leeren Kasse – und die Menschen zögen ihn trotzdem vor.

Auch angesichts der Coronavirus-Krise sehen viele Wähler laut den Nachwahlbefragungen Biden als den besseren Krisenmanager an. Auch Bürger, die einen Kandidaten wollen, der das Land „einen“ und am wahrscheinlichsten Trump besiegen könne, favorisierten demnach Biden. Dass Sanders seine Kampagne nicht beendet, sorgt nicht nur bei Bidens Unterstützern in den großen Medienhäusern für Kritik, sondern zunehmend auch im eigenen Lager. Die Chancen zu gewinnen seien so klein und es stehe so viel auf dem Spiel, dass Sanders die Realität anerkennen müsse, sagte etwa Robert Reich, ehemaliger Arbeitsminister der Regierung von Barack Obama, gegenüber der „New York Times“.

Unterdessen gab es deutliche Kritik, weil die Wahlgänge in den drei Bundesstaaten am Dienstag überhaupt stattfanden. Nachdem die Behörden vor größeren Versammlungen gewarnt hatten, hatte Ohio seinen Wahltermin verschoben. Von den Wahllokalen gab es dann genau die Bilder, die man gefürchtet hatte: lange Schlangen, in denen die Menschen nicht immer Abstand zueinander hielten, und überfüllte Räume. In Florida blieben hunderte Wahlhelfer zu Hause, weil sie das Virus fürchteten. Sanders-Wahlkämpfer Abshir Omar teilte aus Chicago Fotos von vollen Räumen bei Twitter. Manche Bürger seien ohne zu wählen nach Hause gegangen – aus Angst, sich anzustecken.