Festnahme von Kardinal Zen : Ein schlechtes Omen für Hongkongs Christen

Aktualisiert am

Joseph Kardinal Zen im September 2021 in Hongkong Bild: EPA

Kardinal Zen gilt als Fürsprecher der Demokratiebewegung in Hongkong. Seine vorübergehende Festnahme wird in Kirchenkreisen als „Schuss vor den Bug“ gewertet – bald steht die Verlängerung des Abkommens zwischen China und dem Vatikan an.