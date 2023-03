Klage in Texas : Droht das Ende der Abtreibungspille in den USA?

Es war ein Gesetz aus Mississippi, das – vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten gebracht – schließlich das amerikanische Grundrecht auf Abtreibungen kippte. Und es könnte eine Klage aus Texas sein, die das Ende der am meisten eingesetzten Abtreibungspille in Amerika bedeutet. Die zentrale Figur in diesem Fall ist Matthew Kacsmaryk, ein 45 Jahre alter Bezirksrichter für den nördlichen Bezirk von Texas, nominiert vom damaligen Präsidenten Donald Trump. Ein gläubiger Christ, der seit dem frühen Erwachsenenalter gegen Schwangerschaftsabbrüche kämpft. Vor seiner Ernennung versicherte Kacsmaryk damals jedoch vor dem Senat, er sei als Richter „nicht länger in der Rolle des Fürsprechers“ der sogenannten Pro-Life-Politik.

Sofia Dreisbach

Der Bundesrichter wird voraussichtlich bald über eine Klage entscheiden, die die „Allianz zur Verteidigung der Freiheit“ im vergangenen Jahr eingereicht hat und die auf das Verbot der Abtreibungspille Mifepriston zielt. Zu den Urhebern der Klage zählt etwa die christliche „Allianz für Hippokratische Medizin“, die auf ihrer Website schreibt, ihre Mitglieder gelobten, „das menschliche Leben vom Zeitpunkt der Befruchtung bis zum natürlichen Tod zu achten“. Die Organisation behauptet, die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA habe bei der Zulassung von Mifepriston im Jahr 2000 „maßgebliche Beweise“ für einen körperlichen Schaden durch medikamentöse Abtreibungen ignoriert.

Am Mittwoch sollen nun alle Beteiligten in einer Anhörung vor Gericht sprechen dürfen: die Anwälte des amerikanischen Justizministeriums als Vertreter der FDA, das herstellende Unternehmen und auch die Gruppe, die die Klage eingereicht hat. Ungewöhnlich ist jedoch, dass dieser Termin bislang nur durch Medienberichte öffentlich geworden ist, nicht durch eine offizielle Bekanntgabe. Wie die „Washington Post“ am Wochenende unter Berufung auf anonyme Teilnehmer berichtete, hatte Richter Kacsmaryk die Anhörung am Freitag in einem Telefonat mit Anwälten angekündigt – dabei jedoch auch gesagt, er werde das erst am späten Dienstagabend öffentlich mitteilen, um „Störungen und mögliche Proteste zu minimieren“.

Dann bat er die Gesprächsteilnehmer um Stillschweigen über das Telefonat. Ein Grund für die Entscheidung sei die Tatsache, dass einige Mitarbeiter des Gerichts im Zuge der Klage Drohungen erhalten hätten. Eigentlich ist der Zugang zu Gerichtsverfahren für die Öffentlichkeit ein hohes Gut des amerikanischen Justizsystems. Eine solche absichtliche Verzögerung der Terminbekanntgabe ist höchst ungewöhnlich.

„Das Medikament ist sicher“

Es gilt als wahrscheinlich, dass Kacsmaryk zugunsten der Abtreibungsgegner urteilt. Beobachter vermuten, dass die Entscheidung unabhängig vom Ausgang angefochten wird – so könnte sie nach dem Bezirksberufungsgericht schließlich auch vor dem Obersten Gerichtshof mit seiner konservativen Richtermehrheit landen. Würde die Zulassung von Mifepriston ausgesetzt, hätte das weitreichende Auswirkungen für die verbliebenen Abtreibungskliniken in vornehmlich demokratischen Bundesstaaten, die nach wie vor Schwangerschaftsabbrüche anbieten. In nur noch 26 von 50 Bundesstaaten sind Abtreibungen gesetzlich erlaubt, in 13 sind sie komplett, in fünf weiteren zum Teil verboten. In den übrigen sechs Staaten sind Verbote von Gerichten blockiert worden.

Die „American Medical Association“, Amerikas größte Interessenvertretung von Ärzten, warnte im Februar scharf vor einem Verbot des Medikaments. Medikamentöse Abtreibungen machen mehr als die Hälfte aller Schwangerschaftsabbrüche in den Vereinigen Staaten aus. Die Entscheidung, Mifepriston die Zulassung zu entziehen, erlege Schwangeren „schwere, fast unvorstellbare Kosten“ auf. Abtreibungen mit diesem Medikament seien „sicher und wirksam. Das ist keine Meinung – es ist eine Tatsache, die auf Hunderten von Studien und riesigen Datenmengen basiert, die im Laufe von zwei Jahrzehnten gesammelt wurden“, hieß es von der Ärztevertretung.

Für eine medikamentös herbeigeführte Abtreibung ist eine Kombination der Medikamente Mifepriston und Misoprostol die gängigste und effektivste Methode, ebenso wie auch in Deutschland. Mifepriston hemmt das Hormon Progesteron, das für eine Aufrechterhaltung der Schwangerschaft entscheidend ist. Das Medikament wurde von der FDA 2000 für einen Schwangerschaftsabbruch bis zur siebten Woche und 2016 bis zur zehnten Woche zugelassen – erst nur für den Gebrauch unter Aufsicht, während der Pandemie dann im Jahr 2021 auch für zu Hause nach Beratung per Telemedizin. Rund 24 Stunden nach Mifepriston nehmen die Schwangeren Misoprostol ein; es verursacht Kontraktionen, um den Abbruch einzuleiten. Eine Abtreibung allein mit Misoprostol ist möglich, hat aber eine geringere Erfolgsquote und mehr Nebenwirkungen.

Seit der Abschaffung des bundesweiten Rechts auf Abtreibungen in den Vereinigen Staaten im vergangenen Juni hat sich der Rechtsstreit weitgehend auf den Versuch verlagert, den Zugang zu Abtreibungspillen für Amerikanerinnen zu erschweren. Diese hat in einigen Fällen die weitreichenden Abtreibungsverbote in den Bundesstaaten abgefedert und ist konservativen Gesetzgebern und Organisationen daher ein Dorn im Auge. Zahlen des Abtreibungen befürwortenden „Guttmacher Institute“ zeigen jedoch, dass medikamentöse statt chirurgische Abtreibungen schon während der Pandemie zunahmen. Statt 44 Prozent im Jahr 2019 machten sie 2020 demnach schon 54 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche aus.