Über Moskau scheint am Dienstagmorgen die Sonne. Auf dem Roten Platz warten Soldaten, auch das Spitzenpersonal des russischen Präsidenten Wladimir Putin ist angetreten. Das Staatsfernsehen zeigt Kirill, den Patriarchen der Russischen Orthodoxen Kirche, mit weißer Mitra, und Staatsmedienvertreter, die für die Militärparade zum 9. Mai dunkelgrüne Kleidung angelegt haben, als wären sie selbst Soldaten.

Friedrich Schmidt Politischer Korrespondent für Russland und die GUS. Folgen Ich folge

Um kurz vor zehn kommen Putin und seine Gäste aus dem Kreml auf die Bühne vor dem Lenin-Mausoleum. Erst hatte es geheißen, auch in diesem Jahr würden keine ausländischen Staats- und Regierungschefs zur Parade nach Moskau kommen. Die Begründung war dieselbe wie vor einem Jahr: Es handele sich nicht um ein Jubiläum des Sieges im Zweiten Weltkrieg respektive dem „Großen Vaterländischen Krieg“.

Im Jahr 2022 fand die Parade, die erste seit dem Überfall auf die Ukraine, dann ganz ohne ausländische Gäste statt. In diesem Jahr, zum 78. Jahrestag des Sieges, fanden sich doch Gäste. Allerdings solche aus dem nahen, mehr oder weniger von Russland abhängigen Ausland: aus Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Sie werden zwischen alten, ordensbehängten, als Veteranen vorgestellten Menschen platziert, mit Putin im Zentrum.

Putins „Spezialoperation“ ist allgegenwärtig

Alsbald marschieren die Soldaten, tragen Fahnen über den Roten Platz. Wie immer. Doch etwas ist anders als vor einem Jahr. Im Mai 2022 war der Ukrainekrieg noch weitgehend ausgeblendet worden. Putins „Spezialoperation“ galt noch als „planmäßig“ verlaufendes Werk „professioneller Soldaten“. Zu viel Kriegssymbolik hätte nur geschadet, Normalität war Trumpf. Bei der traditionellen Flugschau zum Ende der Militärparade hätten vor einem Jahr Kampfflugzeuge in Formation des „Z“, des wichtigsten Kriegssymbols, fliegen sollen. Die Schau wurde dann aber kurzfristig abgesagt, offiziell wegen des etwas windigen Wetters.

In diesem Jahr ist Putins „Spezialoperation“ dagegen allgegenwärtig. Vermutlich, weil der Opfer zu viele geworden sind. Und auch, weil die von Putin im vergangenen September ausgerufene „Teilmobilmachung“ den Krieg in viele Familien getragen hat. Gleich zu Beginn sagt der Paradensprecher mit für solche Anlässe typischer, tiefer Stimme, die sowjetische Armee habe die Ukraine vom Faschismus befreit, und heute seien auf dem Roten Platz auch Leute dabei, die in der „Spezialoperation“ das Werk fortsetzten – Moskau stellt den Ukrainekrieg seit Langem als Fortsetzung des Ringens vor 80 Jahren dar. Später erwähnt der Sprecher eine „entscheidende Rolle“ der Artillerie „auf dem Schlachtfeld“ der „Spezialoperation“, hebt Auszeichnungen in deren Rahmen und die gegenwärtige Verwendung militärischer Einheiten in der Ukraine hervor.

Schon im vergangenen Jahr waren die Sicherheitsmaßnahmen um die Parade enorm. In diesem Jahr ist die Nervosität noch gewachsen. Hintergrund sind Drohnenangriffe, Explosionen von Treibstofflagern, entgleiste Güterzüge in Russland. Moskau wirft der Ukraine und dem Westen sogar einen jüngsten Drohnenangriff auf den Kreml vor. Schon vor Wochen ist der Marsch „Unsterbliches Regiment“ abgesagt worden, bei dem Teilnehmer, auch der Präsident selbst, mit Bildern von Weltkriegs- oder auch Ukrainekriegssoldaten durch die Straßen ziehen. Aus „Sicherheitsgründen“. Andernorts gehen die Absagen noch weiter: In zwei Dutzend Städten des Südens und Westens Russlands sowie auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim finden nicht einmal die traditionellen Militärparaden statt.

Deutlich weniger Soldaten als sonst

Aber in Moskau muss die Parade stattfinden: So viel Normalität muss sein. Verteidigungsminister Sergej Schojgu fährt im offenen Cabrio heran. Mehr als 8000 Soldaten seien bei der Parade dabei, sagt der Sprecher. Das sind deutlich weniger als bei früheren Paraden. Noch im vergangenen Jahr sollen 11.000 Mann dabei gewesen sein. „Mehr als 530 Teilnehmer der Spezialoperation“ wirkten bei der Parade mit, sagt der Sprecher. Schojgu übergibt an Putin, der seine Ansprache hält. Im vergangenen Jahr hatte der Präsident das Wort „Krieg“ nicht in den Mund genommen, nicht einmal seinen Begriff „Spezialoperation“ verwendet. Stattdessen sprach Putin von einem „proaktiven Widerstand“, den Russland in der Ukraine einer „Aggression“ des Westens“ entgegengesetzt habe.