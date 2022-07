Aktualisiert am

Regierungskrise in Italien : Ministerpräsident Draghi tritt zurück

Mario Draghi im Senat in Rom am Mittwochabend. Bild: dpa

Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat am Donnerstagvormittag bei Staatspräsident Sergio Mattarella abermals seinen Rücktritt eingereicht. Mattarella nahm Draghias Rücktritt an, wie der Quirinalspalast in Rom mitteilte. Anders als bei seinem Demissionsangebot eine Woche zuvor ist die zweite Rücktrittserklärung Draghis unwiderruflich. Die Regierung bleibe zunächst für die laufenden Geschäfte im Amt, hieß es aus dem Quirinalspalast.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Bei der Sitzung des Abgeordnetenhauses ergriff Draghi zuvor nur für einen Augenblick das Wort, bedankte sich – sichtlich bewegt vom Beifall im Plenarsaal – bei den Parlamentariern für die Zusammenarbeit der vergangenen knapp anderthalb Jahre und beantragte die Unterbrechung der Sitzung bis zur Mittagszeit. Anschließend begab er sich in den Präsidentenpalast auf dem Quirinalshügel zu Präsident Mattarella. Dort, so Draghi, wolle er über seine politischen Absichten sprechen. Damit meinte er offenbar seinen Rücktritt.

Es stehen wohl Neuwahlen an

Am Mittwoch hatten drei Parteien von Draghis Koalition der „nationalen Einheit“ dem parteilosen Regierungschef im Senat das Vertrauen verweigert. Zuvor hatte der ehemalige EZB-Chef in einem eindringlichen Appell in der kleineren Parlamentskammer um breite Unterstützung zur Fortsetzung der Regierungsarbeit geworben.

Doch die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung sowie die rechtsnationale Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini und die christdemokratische Forza Italia von Silvio Berlusconi nahmen an der Vertrauensabstimmung nicht teil. Die Ministerin für Regionalangelegenheiten und Autonomie, Mariastella Gelmini, verkündete daraufhin ihren Austritt aus der Forza Italia, weil sich die Partei nach ihrer Überzeugung dem Druck der Lega gebeugt und sich am endgültigen Sturz Draghis beteiligt habe.

Staatschef Mattarella berief nach seinem Gespräch mit Draghi die beiden Parlamentspräsidenten in seinen Amtssitz ein. Die Nummer zwei der Italienischen Republik, Senatspräsidentin Maria Elisabetta Casellati, und der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, würden am Nachmittag erwartet, erklärte der Quirinalspalast. Mattarella könnte, wie Beobachter schon vermuteten, die beiden Parlamentskammern auflösen und eine vorgezogene Wahl einleiten.

In diesem Fall muss spätestens 70 Tage später eine neue Volksvertretung gewählt werden. Als wahrscheinliche Termine für Neuwahlen gelten der 25. September und der 2. Oktober. Bis zur Bildung einer neuen Regierung bliebe das Kabinett Draghi geschäftsführend im Amt. Die Einsetzung einer Übergangsregierung unter einem neuen Ministerpräsidenten galt am Donnerstagvormittag als unwahrscheinlich.