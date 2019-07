Logbuch der Alan Kurdi (9) : „Wir retten weiter“

Am Montagvormittag macht sich die Besatzung auf der „Alan Kurdi“ wieder bereit für den Einsatz. Der neue Wach- und Putzplan, an dem sich alle an Bord beteiligen müssen, ist ausgehängt. Vorräte und Rettungswesten werden sortiert und das Hospital, in dem am Vortag noch drei Erkrankte behandelt werden mussten, wieder hergerichtet.

Julia Anton Redakteurin im Ressort Gesellschaft bei FAZ.NET F.A.Z.

Am Abend zuvor hatten zwei Boote der maltesischen Streitkräfte im Rahmen einer überraschend schnell erzielten europäischen Einigung die 65 Menschen, die das Schiff des deutschen Vereins Sea-Eye am Freitag von einem überfüllten Schlauchboot auf dem Mittelmeer gerettet hatte, abgeholt. Wenig später entschied die Besatzung, wieder in die Rettungszone vor der libyschen Küste zurückzukehren: „Nach unserem Missionsplan können wir noch sechs Tage in der SAR-Zone verbringen, das will die Crew nutzen. Wenn wir nicht fahren, ist derzeit keine andere Hilfsorganisation vor Ort“, erklärt Einsatzleiter Gorden Isler die Entscheidung. „Wir retten weiter.“

Sowohl die „Sea-Watch 3“ als auch die „Alex“ sind nach ihrer unerlaubten Einfahrt in den Hafen von Lampedusa beschlagnahmt und damit nicht einsatzfähig. Das Schiff der spanischen Hilfsorganisation „Open Arms“ hat am Montag nach mehreren Wochen auf See einen Hafen angelaufen, um die Crew auszutauschen und Vorräte aufzustocken. Die „Alan Kurdi“ hat hingegen noch genug Vorräte, Wasser und Treibstoff an Bord, um die Mission wie ursprünglich geplant umzusetzen. Jetzt noch einmal in die Rettungszone statt nach Hause zu fahren, sei auch ein verantwortungsbewusster Umgang mit diesen Ressourcen, findet Isler. Zudem biete das anhaltend ruhige Wetter den Schlauchbooten gute Bedingungen für eine Abfahrt.

Motivation ziehe man auch aus den Abschiedsszenen vom Vortag: Als Kapitän Waldemar Mischutin den 65 Geflüchteten am Sonntagabend mitteilte, dass sie von den maltesischen Streitkräften abgeholt werden, gab es Applaus. Viele wollten mit den Crewmitgliedern feiern, ein Selfie machen und Kontaktdaten austauschen. Nach den Ereignissen um die „Sea-Watch 3“ und auch aus eigener Erfahrung hatte die Besatzung mit einer längeren Blockade gerechnet. Dass es nun so schnell ging, hat Besatzung und Gerettete erleichtert.

Mehr zum Thema 1/

Wie auch bei der Rettung von ihrem Schlauchboot erhielt jeder der Migranten zunächst eine Rettungsweste, bevor sie auf das maltesische Schiff wechselten. Für den Transport der drei erkrankten Somalier kam dabei ein speziell ausgerüstetes Boot zum Einsatz. Der Gesundheitszustand von zwei Sechzehnjährigen und einer Frau hatte sich im Laufe des Sonntags so verschlechtert, dass ihre Notevakierung bereits mit den Maltesern verhandelt wurde, als die Nachricht von der Aufnahme aller 65 Geflüchteten die „Alan Kurdi“ in Form einer Pressemitteilung der maltesischen Regierung erreichte.

Wieder ein Boot in Seenot vor Lampedusa

Die Besatzungsmitglieder der „Alan Kurdi“ hatten hingegen keine Möglichkeit, in Malta an Land zu gehen. Das Schiff durfte in Malta nicht anlegen, der Inselstaat hatte ihm zuvor die Einfahrt in seine territorialen Gewässer verweigert. Für einen Transfer mit einem anderen Boot bedarf es auch für EU-Bürger einer Genehmigung der zuständigen Behörden. Diese erfordere aber drei Tage Bearbeitungszeit und dringende Gründe, hieß es.

Diese Zeit möchte man an Bord der „Alan Kurdi“ lieber für eine Rettung nutzen – und womöglich könnte es schnell gehen. Am Montagvormittag meldete ein Fischer über Funk ein Boot in Seenot kurz vor Lampedusa, die genannte Position fällt in die Such- und Rettungszone der Malteser. Die „Alan Kurdi“ hörte den Notruf mit und meldete ihn an die maltesische Rettungsleitstelle. Zwei Frachter sind dorthin auf dem Weg – und auch die „Alan Kurdi“ hat ihre Unterstützung angeboten.