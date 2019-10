„Niedergang des Westens“ : Wider die eigenen Interessen

Die Kräfteverhältnisse in der Welt verschieben sich. Der Westen untergräbt und schwächt sich – wie jetzt in Syrien – selbst. Europa kann oder will das nicht verhindern. Was also tun?

Die Erzählung vom „Niedergang des Westens“ hat zwei Stränge, einen Haupt- und einen Nebenstrang. Im Hauptstrang geht es um den Aufstieg Asiens, um einen sich beschleunigenden Macht- und Einflussgewinn, wie er in Wachstum, Modernisierung, militärischer Stärke und politischem Anspruch Chinas als kommunistisch geführter, global ausgreifender Macht zum Ausdruck kommt. Das Spiegelbild dazu ist der Einfluss- und Positionsverlust des Westens.

Es ist unbestritten, dass es eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse in der Welt gibt. Ob deswegen allerdings der Abgesang auf den Westen zwingend wird, ist viel weniger eindeutig: Die Vereinigten Staaten werden trotz mancher Torheit und militärischer Überdehnung auf absehbare Zeit die Weltmacht bleiben, die mit vielen Währungen der Macht gut bestückt ist. „Europa“ dagegen wird, ob berechtigt oder nicht, als relevanter Machtfaktor in der internationalen Politik immer weniger wahrgenommen.

Womit wir beim zweiten Erzählstrang wären. Der handelt von der Selbstbeschädigung des Westens, seiner Institutionen, seiner politisch-ethischen Grundlagen und Glaubwürdigkeit. Während die neuen politischen und wirtschaftlichen Konkurrenten sich auf der Überholspur sehen – im Geiste hängen sie sich schon den Siegerkranz um –, hat man umgekehrt den Eindruck, als arbeite der Westen systematisch daran, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu untergraben und sich selbst zu schwächen.

Auch Trump stärkt den Verbund nicht

Da ist der Brexit. Dass der Austritt des Vereinigten Königreichs nicht zu den Sternstunden „Europas“ gehört, ist klar. Er wird auf Dauer große Energien absorbieren, die für andere Zwecke nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Brexit wird ein gespaltenes Land hinterlassen, das ganz und gar nicht zu den Phantasiegemälden der Brexit-Ultras passen wird. Die EU wird um ein Mitglied ärmer, das, bei aller Eigenwilligkeit, nicht zu den verzagten und der Welt abgewandten gehörte. Sollte der Austritt in einem Klima böswilliger Anschuldigungen vollzogen werden, wird sich das auf das künftige Verhältnis der neu-alten Partner auswirken, etwa in der Nato, allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz. Stärker wird der Brexit den Westen gewiss nicht machen.

So, wie auch der amerikanische Präsident bislang diesen Verbund liberal-demokratischer, marktwirtschaftlich verfasster Staaten nicht eben gestärkt und gefestigt hat. Das Gegenteil ist der Fall. Donald Trumps Unberechenbarkeit, sein Nationalismus und seine Wankelmütigkeit im Angesicht großer Herausforderungen und weltpolitischer Veränderungen höhlen das Fundament aus, auf dem der Westen ruht. Etwa in der Nato. Welchen Reim soll man sich eigentlich auf Trumps „Politik“ in Syrien, gegenüber der Türkei und den Terroristen vom „Islamischen Staat“ machen, außer dem, dass ihm Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit und Loyalität gleichgültig sind und er sogar die Gefährdung amerikanischer Interessen in Kauf nimmt?

Sprinter – der Newsletter der F.A.Z. am Morgen Starten Sie den Tag mit diesem Überblick über die wichtigsten Themen. Eingeordnet und kommentiert von unseren Autoren. Mehr erfahren

Seine Entscheidung, amerikanische Soldaten aus dem Norden Syriens abzuziehen und so für den türkischen Präsidenten Erdogan das Feld für eine Militäroperation gegen die kurdisch-syrischen Milizen (und die kurdische Zivilbevölkerung) in einem breiten und tiefen Korridor südlich der türkisch-syrischen Grenze zu ermöglichen, könnte fatale Folgen haben. Eine ist die weitere Destabilisierung der Region; eine andere ist die militärische Rückkehr der islamistischen Terrorbanden, die in einer Allianz mit den kurdischen Milizen, faktisch den Bodentruppen Amerikas und anderer westlicher Staaten, erfolgreich zurückgedrängt und als militärische Formation weitgehend ausgeschaltet worden waren.

Ist auf die Nato noch Verlass?

Dass die Türkei ausgerechnet die kurdischen Milizen niedermachen will und große Umsiedlungspläne hat, eröffnet den Kräften der Zerstörung wieder Tür und Tor. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die Kurden, denen Loyalität und militärischer Einsatz schlecht vergolten wurden, an den Diktator Assad wenden werden und damit an dessen Hintermänner in Moskau oder Teheran. Alle Erfolge gegen den islamistischen Terrorismus werden aufs Spiel gesetzt, nicht wegen eines großen Plans, sondern wegen der Ahnungslosigkeit und strategischen Sprunghaftigkeit Trumps (übrigens hatten die Kurden durchaus am Zweiten Weltkrieg teilgenommen, auf Seiten Britanniens und der Sowjetunion). Andere potentielle Partner des Westens werden sich an dieses unwürdige Verhalten erinnern.

Ist auf die Nato-Führungsmacht noch Verlass? Trumps Syrien-Politik hat die Zweifel nicht entkräftet. Ist Erdogan ein der Vernunft zugänglicher Partner? Sein militärisches Vorgehen und die Drohungen gegen die EU, ihnen wieder die Flüchtlinge auf den Hals zu hetzen, sprechen nicht dafür. Für eine Türkei à la Erdogan ist in der EU kein Platz.

Mehr zum Thema 1/

„Die Welt braucht den Westen“ – so lautet der Titel eines Buches, das soeben Thomas Kleine-Brockhoff vorgelegt hat. Es ist eine Streitschrift wider den Fatalismus und die Propheten des Nieder- und des Untergangs. Wie gerne möchte man dem zustimmen! Aber im Moment tun westliche Staaten viel dafür, um sich und ihren Interessen großen Schaden zuzufügen. Und andere tun nicht genug, um das zu verhindern.