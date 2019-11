Regierungskrise in Bolivien : Plötzlich Präsidentin

Jeanine Áñez stand in Boliviens Politik nie in der vordersten Reihe. Die 52 Jahre alte Anwältin und frühere Direktorin eines Lokalsenders war von 2006 an Mitglied der Verfassunggebenden Versammlung. Vier Jahre später wurde sie in den Senat gewählt. Als Mitglied der konservativen „Christlich Demokratischen Partei“ und Vertreterin der oppositionellen Minderheit wurde sie zweite Vizepräsidentin.

Tjerk Brühwiller Freier Berichterstatter für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. F.A.Z.



Diese eigentlich unbedeutende Position im institutionellen Gefüge hat sie nach dem Sturz von Evo Morales nun zur Übergangspräsidentin Boliviens gemacht. „Ich werde ab sofort die Präsidentschaft übernehmen“, verkündete Áñez am Dienstagabend. Bolivien müsse frei, befriedet und demokratisch sein. Sie werde so bald wie möglich Neuwahlen anberaumen.