Brasiliens ehemaliger Präsident Jair Bolsonaro hat am Mittwoch ungebetenen Besuch von der Bundespolizei erhalten, die an Bolsonaros Wohnsitz eine Hausdurchsuchung durchführte und ihm eine Vorladung überreichte, um seine Aussage abzulegen. Auch an anderen Adressen fanden Hausdurchsuchungen statt. Mehrere frühere Berater Bolsonaros wurden zudem in Untersuchungshaft genommen.

Tjerk Brühwiller Korrespondent für Lateinamerika mit Sitz in São Paulo. Folgen Ich folge



Die Maßnahmen erfolgten laut der Bundespolizei im Rahmen einer Ermittlung gegen eine mutmaßliche „kriminelle Vereinigung“, deren Zweck darin bestand, Impfdaten in den Systemen des Gesundheitsministeriums zu fälschen. Nach Angaben der Bundespolizei hätten die Zielpersonen die Eingriffe in das Datensystem zwischen November 2021 und Dezember 2022 vorgenommen, um einen Impfpass für Reisen in die Vereinigten Staaten auszustellen.