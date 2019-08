Biarritz : Irans Außenminister überraschend beim G-7-Gipfel

Der iranische Außenminister Dschawad Zarif ist am Sonntagnachmittag völlig überraschend zu Verhandlungen beim G-7-Gipfel in Biarritz eingetroffen. Das bestätigte der Élysée-Palast. Gastgeber Emmanuel Macron hatte zuvor mitgeteilt, die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrieländer hätten sich auf zwei gemeinsame Ziele gegenüber Teheran verständigt. Ziel sei es, eine weitere Eskalation zu vermeiden und Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu erwerben. Macron hatte sich beim Eröffnungsabendessen am Samstag Rückhalt für sein Bestreben gesichert, in Teheran zu vermitteln.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. F.A.Z.



Vom Besuch des iranischen Außenministers zeigten sich die anderen Regierungschefs überrascht. Der italienische Ministerpräsident bekundete, er habe vom Eintreffen Zarifs aus den Nachrichtenagenturen erfahren. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Abbas Mussawi, teilte mit, Zarif werde sich nicht mit der amerikanischen Delegation treffen.

Teheran hat den europäischen Unterzeichnern des Nuklearabkommens bis zum 7. September Zeit gegeben, die Handelsbeziehungen zu normalisieren. Deutschland, Frankreich und Großbritannien setzen sich für den Erhalt des Abkommens ein. Präsident Macron hatte bereits vor seiner Abreise am Freitag in Paris Außenminister Zarif gemeinsam mit Außenminister Jean-Yves Le Drian zu Gesprächen empfangen.

Aus seiner bilateralen Unterredung mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump am Samstag in Biarritz hat Macron offensichtlich den Eindruck erhalten, dass dieser ihm freie Hand bei weiteren Verhandlungen mit Teheran lässt. Trump sagte in Biarritz, Washington habe eigene Kontakte nach Teheran, unterstütze aber die Demarche Macrons. Diese Äußerung war aber vor der Ankunft des iranischen Außenministers erfolgt. Trump will Iran mit maximalem politischen und wirtschaftlichen Druck zu einem Kurswechsel in der als aggressiv erachteten Außenpolitik zwingen.