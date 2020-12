Urteile gegen Hongkonger : Warum China heikle Prozesse zum Jahresende führt

Jedes Jahr zwischen Weihnachten und Silvester werden in China jene Gerichtsprozesse geführt, die Peking als politisch besonders sensibel betrachtet. Dahinter steht die Einschätzung, dass die internationale Aufmerksamkeit in dieser Woche zwischen den Jahren besonders gering sei. Das dürfte auch der Grund dafür sein, weshalb am Mittwoch die Urteile gegen zehn Hongkonger verkündet wurden, die im vergangenen August versucht hatten, mit einem Schnellboot nach Taiwan zu fliehen. Die Aktivisten konnten die Stadt nicht auf regulärem Weg verlassen, weil gegen sie Verfahren wegen ihrer Beteiligung an der Protestbewegung liefen.

Rund 70 Kilometer jenseits des Festlands wurden sie von der chinesischen Küstenwache aufgegriffen. Zwei von ihnen, Tang Kai-yin und Quinn Moon, wurden nun wegen „Organisation eines illegalen Grenzübertritts“ zu drei und zwei Jahren Haft verurteilt. Die mögliche Höchststrafe hätte sieben Jahre betragen. Gegen acht weitere Bootsinsassen verhängte das Gericht in Shenzhen Gefängnisstrafen von jeweils sieben Monaten. Zwei Minderjährige, die ebenfalls der Gruppe angehört hatten, wurden an die Hongkonger Polizei überstellt. Sie sollen sich nun wegen des Verdachts der Brandstiftung während der Proteste vor Gericht verantworten.