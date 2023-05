Den Titel des französischen Gerhard Schröder weist François Fillon weit von sich. Der 69 Jahre alte frühere rechtsbürgerliche Premierminister hat vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss „über die politische, wirtschaftliche und finanzielle Einmischung ausländischer Mächte“ ausgesagt, „keinen Cent“ vom Kreml oder russischen Staatsunternehmen angenommen zu haben. Er verwies darauf, dass er – im Gegensatz zu Schröder – unmittelbar nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seine Ämter in den Aufsichtsräten des russischen Erdöl- und Energieunternehmens Zarubezhneft und des Petrochemiekonzerns Sibur niedergelegt habe. Das habe er als seine patriotische Pflicht empfunden. „Mein Land steht im Konflikt mit Russland“, sagte er mehrmals.

In der mehr als zwei Stunden währenden Anhörung blickte er ohne Reue zurück auf die enge Zusammenarbeit mit dem Regime Wladimir Putins, die während seiner Regierungszeit in den Jahren 2007 bis 2012 stark ausgebaut wurde. Fillon zählte auf, dass dies französischen Unternehmen wie der Bank Société Générale, dem Automobilhersteller Renault, dem Mineralölunternehmen Total und der Raumfahrt- und Atomindustrie sehr zuträglich gewesen sei. Fillons Amtszeit als Regierungschef fiel in die Zeit, in der Wladimir Putin vorübergehend als russischer Ministerpräsident amtierte. Er baute zu Putin eine Verbindung auf, die über seine aktive politische Zeit Bestand hatte.