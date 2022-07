Angolas früherer Präsident : Sie streiten wie in einer Telenovela um sein Erbe

José Eduardo dos Santos am 26. September 2017 in Luanda bei der Amtseinführung seines Nachfolgers Bild: AFP/Getty Images

Der Einzige, der von dem Trubel um seine Person nichts mitbekommt, ist José Eduardo dos Santos selbst. Der frühere Präsident Angolas, einer der am längsten regierenden und reichsten Staatschefs in Afrika, liegt seit Ende Juni in einem Krankenhaus in Barcelona auf der Intensivstation. Wie seine Kinder zuletzt mitteilten, befindet sich der Neunundsiebzigjährige im künstlichen Koma.

Nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand wird er demnach nur noch von Maschinen am Leben gehalten. Katalanische und portugiesische Medien berichteten, dos Santos könne nicht mehr aus dem Koma erwachen. Dies habe man der Familie bereits mitgeteilt. Sie müsse nun weitere Entscheidungen treffen. In Angola gab es bisher dafür keine offizielle Bestätigung.