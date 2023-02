In der „Grand Old Party“ wird damit gerechnet, dass Trump-Herausforderer bald ihre Kandidatur verkünden. Schwächen sie sich gegenseitig? 2016 hatte der spätere Präsident davon profitiert.

In Amerika läuft nun der Countdown. Nach der Rede zur Lage der Nation wird damit gerechnet, dass Joe Biden alsbald förmlich seine abermalige Kandidatur für das Präsidentenamt verkündet. Gäbe es die lästige Aktenaffäre nicht, hätte der Demokrat dies womöglich schon getan – und damit Fakten in seiner Partei geschaffen. Bei den Republikanern gestaltet sich die Lage komplizierter.

Donald Trump hatte im November, kurz nach den Kongresswahlen, seine Kandidatur in Mar-a-Lago verkündet. Er war dabei ein Getriebener. Zum einen waren viele der von ihm ins Rennen geschickten Senatskandidaten in den Midterms gescheitert, sodass sich in der Partei Leute zu Wort meldeten, welche ein Ende der Ära Trump verkündeten. Zum anderen glaubte der frühere Präsident fälschlicherweise, eine offizielle Kandidatur werde die Hürden für das Justizministerium erhöhen, ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einzuleiten.

Nun geht es in der Grand Old Party um die Frage, wer sich sonst noch vorwagt. Die Zusammensetzung des Kandidatenfeldes wird mit darüber entscheiden, ob die Partei ein neues Kapitel aufschlagen kann oder ob Trump trotz allem abermals siegt. Bei allen Unterschieden zu 2016 – eines ist unverändert: Trump weiß etwa ein Drittel der Parteibasis hinter sich. Wenn das Kandidatenfeld so groß sein wird wie seinerzeit, ist er im Vorteil.

Manche wollen Trumpismus ohne Trump

Es wird damit gerechnet, dass Mitte Februar Nikki Haley, Trumps frühere Botschafterin bei den Vereinten Nationen, in den Wahlkampf einsteigt. Tim Scott, der einzige afroamerikanische Senator der Partei, der wie Haley aus South Carolina stammt, erwägt ebenfalls anzutreten. Auch der frühere Vizepräsident Mike Pence bereitet seine Kandidatur vor. Auch für ihn gilt: Wären bei ihm nicht ebenfalls Verschlusssachen gefunden worden, hätte er diese womöglich schon verkündet.

Dann ist da noch Mike Pompeo, der frühere Außenminister, der Ambitionen hat. Pence’, Pompeos und Haleys Basis ist die evangelikale Bewegung – unter weißen Wählern in den Südstaaten machen sie sich also gegenseitig Konkurrenz. Zum potentiellen Kandidatenkreis zählt zudem Glenn Youngkin, der 2021 in den Gouverneurswahlen in Virginia ein Schwergewicht der Demokraten schlug, indem es ihm gelang, sich vorsichtig von Trump zu distanzieren, ohne dessen Anhängerschaft gegen sich aufzubringen.

Vor allem aber ist da Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida. Einst wurde er von Trump gefördert, dann kam es zum Bruch. Ihm wird in der Partei viel zugetraut, weil seine Anhängerschaft vom moderaten Flügel bis hin zu jenen reicht, die eine Art Trumpismus ohne Trump wollen. Er verfügt über ebenso viel politisches Testosteron wie sein einstiger Förderer und peitscht seine Anhängerschaft mit Kulturkampfthemen auf, vor allem mit Genderfragen und der Critical Race Theory. Und dann sind da noch Leute mit Außenseiterchancen, Asa Hutchinson etwa, der frühere Gouverneur von Arkansas, der jüngst ankündigte, womöglich im April über eine Kandidatur zu entscheiden. Er würde als dezidierter Trump-Kritiker antreten. Die meisten anderen würden versuchen, möglichst wenig über Trump zu reden. Die Liste besitzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Trump führt in Umfragen das Feld der (potentiellen) Kandidaten an. Allerdings wird in der Partei darauf hingewiesen, dass eine frühe Führung keinen Durchmarsch verspricht. 2015 lag bekanntlich Jeb Bush vorn, der dann von Trump politisch zermalmt wurde. Noch drängt die Zeit nicht, jedenfalls nicht für potentielle Kandidaten, die aufgrund ihres derzeitigen Amtes eine ausreichende Medienpräsenz haben, wie DeSantis. Andere müssen womöglich früher die Hand heben, um Umfragewerte zu erzielen, die sich später beim Spendensammeln in Dollar niederschlagen. Für Juli werden Kandidatenforen in Iowa erwartet – anders als die Demokraten halten die Republikaner daran fest, die Vorwahlsaison Anfang 2024 in dem Bundesstaat im Mittleren Westen beginnen zu lassen.

Trump ist kein Erfolgsgarant mehr

Im Trump-Lager macht sich Nervosität breit. Zum einen geht es darum, dass Leute, die es gut mit ihm meinen, sein derzeitiges Team in Mar-a-Lago für dilettantisch halten. Dass die Leute etwa ein Treffen Trumps mit einem rechtsradikalen Holocaust-Leugner vor einigen Monaten nicht verhinderten, bestätigt sie in ihrer Einschätzung. Zum anderen tut sich der frühere Präsident mit dem Spendensammeln schwer. Das Netzwerk um den einflussreichen Milliardär Charles Koch kündigte kürzlich an, Trumps Kandidatur nicht zu unterstützen. Das Beste für das Land wäre es, 2025 einen Präsidenten zu haben, der ein neues Kapitel aufschlage, teilte das Netzwerk mit. Schließlich wird daran erinnert, dass Trump 2016 in Iowa nicht triumphieren konnte und – anders als damals – auch nicht auf New Hampshire, die zweite Station in der Vorwahlsaison, hoffen kann. Dort führt derzeit DeSantis.

Zwei Niederlagen zu Beginn, so die Befürchtung, könnten einer medialen Deutung Vorschub leisten, dass die Republikaner Trump nicht mehr haben wollen. Dennoch gibt es die Sorge bei jenen, die Trump loswerden wollen, dass seine Mitbewerber sich selbst schwächen. Karl Rove, langjähriger Berater von George W. Bush und Kolumnist beim „Wall Street Journal“, schrieb dieser Tage: Ehrgeizige Politiker davon zu überzeugen, beiseitezutreten, sei keine leichte Sache. Es könnte aber entscheidend sein – und zwar für einen Sieg der Republikaner in der Hauptwahl. Dass die Partei mit einem Kandidaten Trump gewinnt, ist seit den Kongresswahlen unwahrscheinlicher geworden.