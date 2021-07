Trump wirbt für seine „Mauer“ : „Das Land braucht es“

An der Grenze zu Mexiko kritisiert Donald Trump die Regierung. Unter ihm sei die Grenze sicher gewesen, jetzt nicht mehr. In der Frage der Präsidentschaftskandidatur habe er einen Entschluss gefasst, sagt er.

Donald Trump und Greg Abbott am Mittwoch an der Grenze zu Mexiko in Texas Bild: dpa

Ja, er habe sich bereits entschieden, sagte Donald Trump am Abend über eine mögliche Präsidentschaftskandidatur 2024. Gemeinsam mit dem texanischen Gouverneur Greg Abbott trat er bei Fox News auf, nachdem beide die Grenze zu Mexiko besucht hatten. Trump-Freund Sean Hannity moderierte – und fragte den ehemaligen Präsidenten, ob er schon zu einer Entscheidung über die Kandidatur gekommen sei. Trump sagte nicht, dass er kandidiere, sondern nur, dass er zu einem Entschluss gekommen sei. Doch er bemerkte später auch: „Es ist nicht das, was ich will. Aber das Land braucht es. Wir müssen uns um dieses Land kümmern. Es ist nicht, was ich will, es ist kein Spaß, dauernd zu kämpfen.“ Daneben nutzte er seinen Besuch in Texas vor allem, um die Einwanderungspolitik von Joe Biden zu kritisieren. Sein Nachfolger hatte Vorschriften von ihm zurückgenommen. Unter anderem müssen Asylsuchende nicht mehr in Mexiko bleiben, wenn sie in den Vereinigten Staaten einen Antrag stellen wollen.

„Es gab niemals eine so sichere Grenze wie die südliche Grenze, die wir hatten, und jetzt ist sie wieder geöffnet worden“, behauptete Trump bei einem Treffen mit dem texanischen Gouverneur Greg Abbott und Vertretern der Grenzschutzbehörden. Durch die Biden-Regierung sei die Grenze nun „gefährlicher als sie es in der Geschichte unseres Landes jemals war“. „Viele“ der Einwanderer seien Kriminelle, behauptete Trump dann später in der Livesendung von Hannity.