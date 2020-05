Corona-Lockerungen in Spanien : Die neue Freiheit gilt nur für jeden Zweiten

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das nationale Gesundheitsministerium schätzte die Lage ähnlich ein und lässt Madrid weiter warten. Um mehr Freiheiten zu erhalten, müssen ausreichend Intensivbetten mobilisierbar und die Infektionszahlen niedrig sein. In den Ballungsräumen kommt das Coronavirus erst langsam unter Kontrolle. Die Region Madrid bleibt mit bisher 69.000 nachgewiesenen Infektionen und mehr als 8600 Todesfällen (mit den Verstorbenen in den Altenheimen wären es sogar mehr als 15.000) der nationale Brennpunkt. Darauf folgen Katalonien und Kastilien-León, alle mit mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen zwei Wochen. „Das Wichtigste ist jetzt die Konsolidierung dessen, was wir in der ersten Etappe erreicht haben: Die Epidemie unter Kontrolle zu halten“, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa.

Zu viel Andrang auf den Bürgersteigen

Städte wie Madrid stellen schon die ersten Lockerungen der „Phase 0“ vor größere Herausforderungen. Morgens und abends dürfen Erwachsene jeweils drei Stunden spazieren gehen und Sport treiben. Dem Andrang waren die schmalen Bürgersteige jedoch nicht gewachsen: Um das Infektionsrisiko zu senken, verwandelte deshalb die Stadtverwaltung am Wochenende mehr als zwei Dutzend Straßen zeitweise in Fußgängerzonen. Auf den Balearen, die wie die Kanaren in die erste Phase aufrücken dürfen, sind dagegen vor allem die Hoteliers nicht damit zufrieden, dass sie von Montag an ihre Häuser wieder öffnen dürfen. Die meisten bleiben geschlossen. Voraussichtlich bis Ende Juni dürfen nicht einmal die Spanier ihre Heimatprovinzen verlassen und in ihrem eigenen Land reisen.

Dennoch bieten deutsche Reiseveranstalter schon von Mitte Juni an wieder Pauschalurlaube auf den Balearen an. Die Ankündigung der Lufthansa-Gruppe, vom 1. Juni an wieder regelmäßig Palma de Mallorca anzufliegen, rief in Spanien Irritationen hervor. Die Regierung will in den nächsten Tagen neue Regelungen veröffentlichen. Angeblich wird dabei auch die Möglichkeit einer häuslichen Quarantäne für ankommende Passagiere aus dem Ausland geprüft, wie sie zum Beispiel in Deutschland gilt.