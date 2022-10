Beschuss ukrainischer Städte : Ein gewissenloser Angriff

Die Luftangriffe auf ukrainische Städte sind so gewissenlos wie Putins gesamter Krieg. Sie zeigen aber auch, dass Deutschland mit seinen Waffenlieferungen nicht so irrt, wie selbst manche in der Ampel sagen.

Mit seinen morgendlichen Luftangriffen auf die Ukraine verfolgt Putin zwei Ziele. Das eine hat er selbst genannt: Er übt Vergeltung für die Explosionen auf der Krimbrücke, für die er Kiew verantwortlich macht. Die Zerstörung wichtiger Infrastruktur in ukrainischen Städten soll abschreckend wirken und das überfallene Nachbarland daran erinnern, dass Moskau auch ohne den Einsatz von Nuklearwaffen über vielfältige Eskalationsmöglichkeiten verfügt.

Ob es stimmt, dass Putin die Angriffe schon vor dem Zwischenfall auf der Krim planen ließ, wie die Ukrainer sagen, lässt sich aus der Ferne nicht beurteilen. Es wäre aber gut möglich, denn an den Fronten im Osten und Süden tut er sich mit Entlastung schwerer.

Signal in die heimische Kulisse

Das andere Ziel ist ein politisches Signal in die heimische Kulisse. Nach sieben Monaten eines Krieges, der alles andere als nach Plan läuft, steht Putin unter wachsendem Druck des nationalistischen Lagers, das er selbst über Jahre genährt und geführt hat. Dass ihm Leute wie der skrupellose Tschetschenenführer Kadyrow am Montag Beifall spendeten, beschreibt die Erwartungen, die Putin aus Sicht dieser Leute erfüllen muss, will er dauerhaft an der Macht bleiben. Auch aus diesem Grund ist auf absehbare Zeit nicht zu erwarten, dass er nach- oder aufgibt.

Der Westen hat zu Recht empört reagiert. Der Beschuss im morgendlichen Berufsverkehr ist genauso gewissenlos wie der russische Überfall selbst und wie die vielen Verbrechen, die Putin und seine Invasionsarmee sich schon haben zuschulden kommen lassen. Dass Russland noch den Luftraum von Moldau verletzte, ist da nur eine Fußnote, aber es ist bezeichnend für die weitgehende Rechtlosigkeit, die das Handeln des Kremls mittlerweile bestimmt.

In Deutschland wird die Ampelkoalition sogar aus den eigenen Reihen immer wieder dafür kritisiert, dass sie angeblich nicht die richtigen Waffen an die Ukraine liefere. Das Luftverteidigungssystem, das Scholz schon im Sommer zugesagt hatte, kommt nun gerade recht.