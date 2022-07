Langjähriger Präsident Angolas : José Eduardo dos Santos ist tot

Er war einer der am längsten regierenden Staatschefs in Afrika, und einer der reichsten. Manche seiner Familienmitglieder glauben nicht, dass dos Santos eines natürlichen Todes gestorben ist.

Der ehemalige angolanische Präsident José Eduardo dos Santos ist am Freitag nach Angaben der Regierung „an den Folgen einer Krankheit“ verstorben. Der Tod sei um 11 Uhr von den Ärzten bestätigt worden. Der 79 Jahre alte Politiker lag seit Ende Juni in einer Privatklinik in Barcelona. Nach Angaben einiger Familienmitglieder hatte er einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und wurde zuletzt nur noch von Maschinen am Leben gehalten. Drei seiner erwachsenen Kinder zweifeln diese Darstellung an.

Dos Santos hatte das ölreiche Angola fast vier Jahrzehnte lang bis 2017 geführt. Der Bauernsohn aus Luanda, der in der Sowjetunion zum Erdölingenieur ausgebildet worden war, hatte zunächst für die Unabhängigkeit von Portugal gekämpft. Später, nach langem Bürgerkrieg, schloss er ein Friedensabkommen mit der Unabhängigkeitsbewegung Unita. Schon als Schüler war er der konkurrierenden Freiheitsbewegung und späteren Einheitspartei MPLA beigetreten. 1975 wurde er Premierminister, vier Jahre später, nach dem Tod seines Vorgängers, Staatsoberhaupt. Er war nicht nur Präsident Angolas, sondern auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Vorsitzender der Partei, die das Land seit der Unabhängigkeit regiert.

In seiner Amtszeit häufte dos Santos ein Milliardenvermögen an. Von einem „Regiment der Dreifaltigkeit“ war oft die Rede: der Präsident, sein Sicherheitsapparat und die staatliche Erdölfirma Sonangol, die das Geld lieferte, um dos Santos über Jahrzehnte hinweg faktisch eine Alleinherrschaft zu sichern. 2016 übergab er seiner ältesten Tochter die Führung von Sonangol. Isabel dos Santos war in Wirtschaftskreisen schon zuvor als Erfolgsmanagerin gefeiert worden, sie wurde zur reichsten Frau in Afrika und zum Vorbild für viele andere Frauen. Doch der Aufstieg nahm ein jähes Ende, als investigative Journalisten belegten, wie sehr sie beim Aufbau eines Firmenimperiums vom Einfluss des Vaters profitiert hatte.

Der märchenhafte Reichtum, der Jetset, die internationale Aufmerksamkeit schürten aber auch eine Faszination für die Dos-Santos-Familie und erfüllten viele Angolaner mit Stolz, zumal in Zeiten hoher Ölpreise reichlich Petrodollar ins Land flossen. Der Präsident selbst – er wurde Zé Du genannt – blieb jedoch für die meisten eine distanzierte Figur, unnahbar und rätselhaft. Der Abschied von der Macht nahte im Zuge fallender Ölpreise. Zudem wurde der Ruf nach einem Wechsel an der Staatsspitze immer lauter. Bei den Wahlen 2017 kandidierte dos Santos nicht mehr, sein Verteidigungsminister João Lourenço ging stattdessen ins Rennen.

Korruptionsvorwürfe nach dem Rücktritt

Anders als vermutlich geplant, erwies sich dieser jedoch nicht als loyaler politischer Erbe. Er startete ein Anti-Korruptionsprogramm, das auch auf die vorige Präsidentenfamilie zielte, insbesondere auf Isabel dos Santos und andere Halbgeschwister. Der frühere Präsident blieb verschont, weil er sich in der Verfassung fünf Jahre lange Immunität nach seinem Rücktritt gesichert hatte. 2019 zog er ins Exil nach Spanien, aus gesundheitlichen Gründen, aber er fürchtete wohl auch um seine Sicherheit in Angola. Zwischen seinem Nachfolger und ihm war es zu einem tiefen Bruch gekommen. Nur einmal, Ende vergangenen Jahres, kehrte er kurzzeitig zurück. Lourenço nannte die Rückkehr damals „gut für unsere Beziehung und das Land“.

Bis zuletzt blieb das Leben von Zé Du dramatisch. Über Tage hinweg wurde spekuliert, ob er in der Klinik in Barcelona noch am Leben sei. Einige seiner Kinder beschuldigten die Regierung, ihm nach dem Leben zu trachten, erstatteten sogar Anzeige wegen versuchten Mordes. „Das Licht eines anderen auszulöschen, wird Dein Licht nicht heller machen“, schrieb seine Tochter Welwitschia, mit Rufnamen Tchizé, am Freitag in den sozialen Medien. Die Nachricht war an den jetzigen Präsidenten, dos Santos Ehefrau Ana Paula und seinen angolanischen Leibarzt adressiert. Das Präsidentenbüro teilte derweil mit, ein Staatsbegräbnis vorzubereiten.