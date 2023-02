Aktualisiert am

Eine große Lust am Untergang

Berlin wählt : Eine große Lust am Untergang

Wahlplakate in Berlin, ausnahmsweise noch nicht zerstört Bild: Reuters

Es geschehen Dinge im öffentlichen Raum von Berlin, die treiben auch besonnene Bewohner dieser Stadt dazu, alle Hoffnung endlich fahren zu lassen. Wenn man sich die Szenen der Silvesternacht noch einmal vor Augen führt oder sich daran erinnert, dass hier, ohne besonderen Anlass, jedes Jahr mehr als sechshundert Autos niederbrennen; wenn man mal wieder beobachten darf, wie fast jeder Lieferwagen so abgestellt wird, dass der Stillstand aller anderen Verkehrsteilnehmer vollkommen ist; oder wenn ein Autofahrer, genervt von der nächsten Blockade der sogenannten letzten Generation, einem Aktivisten einfach über den Fuß fährt: Dann ist man manchmal versucht zu fragen, ob gegen diesen permanenten Bürgerkrieg womöglich Blauhelme helfen könnten. Ein Besatzungsregime für die gefallene Stadt – und dann Nation Building, Reeducation?

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Dass solche Phantasien nicht unbedingt dem Ressentiment entspringen, sondern, im Gegenteil, einer großen Liebe zu Berlin, das hat vor Kurzem Nikolaus Blome geschrieben, Online-Kolumnist beim „Spiegel“, der angesichts der Herrschaft des Absurden in Berlin nur noch fordern mag: „Entmündigt diese Stadt!“ Danach, so geht sein Vorschlag, übernimmt ein Bundeskommissar, eine private Firma, all das sei besser als die Berliner Politik.